В «Шишковке» расскажут о тайне Пазырыка, пещерах Алтая и горных заводах

В алтайской библиотеке им. Шишкова" стартует цикл популярных краеведческих лекций. Пять интересных встреч о родном крае проведут ведущие ученые-историки.

Четыре лекции выстроены в хронологическом порядке и посвящены истории региона: пещерные времена, скифский период, развитие горного дела и знаковые личности XVIII-XIX веков.

Последняя встреча будет посвящена барнаульским мифам и легендам, рассказали в «Шишковке».

Лекции прочтут кандидаты исторических наук Артур Кунгуров, Аркадий Контев и Ольга Филиппова.

Расписание лекций: 18 сентября — «Палеолитические пещеры Алтая»: о наиболее известных пещерах Алтая ( Денисова , Сибирячиха , Усть-Канская , Чагырская , Страшная), где ученые обнаружили не только древние культурные слои эпохи палеолита , но и останки неандертальцев.

Денисова Сибирячиха Усть-Канская Чагырская Страшная), где ученые обнаружили не только древние культурные слои эпохи палеолита но и останки неандертальцев. 25 сентября — «Тайны Пазырыка»: о том , кто и когда первым раскопал на Алтае «замерзшие» курганы , что объединяло различные племена широких евразийских степей в скифское время , и , наконец , какое оно — скифское золото?

кто и когда первым раскопал на Алтае «замерзшие» курганы что объединяло различные племена широких евразийских степей в скифское время и наконец какое оно — скифское золото? 2 октября — «Медь — Серебро — Золото: этапы развития горного дела на Алтае»: от легенд о подземной «чуди» и «демидовском серебре» до превращения Барнаула в «депо золота», куда стекалось все рассыпное золото Сибири.

9 октября — «Люди Алтайских заводов: горные офицеры , мастеровые , приписные крестьяне»: элиту алтайского общества XVIII-XIX веков составляла горстка горных офицеров — Иван Ползунов , Козьма и Петр Фроловы , Петр Аносов и другие. Основную же работы выполняли приписные крестьяне — как они жили?

мастеровые приписные крестьяне»: элиту алтайского общества XVIII-XIX веков составляла горстка горных офицеров — Иван Ползунов Козьма и Петр Фроловы Петр Аносов и другие. Основную же работы выполняли приписные крестьяне — как они жили? 16 октября — «Барнаульские легенды и мифы: правда и вымысел»: что такое Большой Гляден , Казачий взвоз , Турина гора , Гоньба , и почему городище сросткинской культуры Абакша называют «барнаульским Стоунхенджем»?

Полученные знания и впечатления станут основой для тех, кто будет создавать краеведческие комиксы — подробнее об этом проекте можно узнать здесь.

Начало всех лекций в 16:00. Вход свободный, 14+.