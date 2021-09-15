В «Шишковке» расскажут о тайне Пазырыка, пещерах Алтая и горных заводах

Четыре лекции выстроены в хронологическом порядке и посвящены истории региона: пещерные времена, скифский период, развитие горного дела и знаковые личности XVIII-XIX веков.
Последняя встреча будет посвящена барнаульским мифам и легендам, рассказали в «Шишковке».
Лекции прочтут кандидаты исторических наук Артур Кунгуров, Аркадий Контев и Ольга Филиппова.
Расписание лекций:
- 18 сентября — «Палеолитические пещеры Алтая»: о наиболее известных пещерах Алтая (Денисова, Сибирячиха, Усть-Канская, Чагырская, Страшная), где ученые обнаружили не только древние культурные слои эпохи палеолита, но и останки неандертальцев.
- 25 сентября — «Тайны Пазырыка»: о том, кто и когда первым раскопал на Алтае «замерзшие» курганы, что объединяло различные племена широких евразийских степей в скифское время, и, наконец, какое оно — скифское золото?
- 2 октября — «Медь — Серебро — Золото: этапы развития горного дела на Алтае»: от легенд о подземной «чуди» и «демидовском серебре» до превращения Барнаула в «депо золота», куда стекалось все рассыпное золото Сибири.
- 9 октября — «Люди Алтайских заводов: горные офицеры, мастеровые, приписные крестьяне»: элиту алтайского общества XVIII-XIX веков составляла горстка горных офицеров — Иван Ползунов, Козьма и Петр Фроловы, Петр Аносов и другие. Основную же работы выполняли приписные крестьяне — как они жили?
- 16 октября — «Барнаульские легенды и мифы: правда и вымысел»: что такое Большой Гляден, Казачий взвоз, Турина гора, Гоньба, и почему городище сросткинской культуры Абакша называют «барнаульским Стоунхенджем»?
Полученные знания и впечатления станут основой для тех, кто будет создавать краеведческие комиксы — подробнее об этом проекте можно узнать здесь.
Начало всех лекций в 16:00. Вход свободный, 14+.