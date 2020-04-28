«Великая» уходит в отрыв: что известно о новом американском сериале про императрицу Екатерину II

В сети появился дублированный трейлер комедийного сериала «Великая» о российской императрице Екатерине Великой. Главную роль сыграла Эль Фаннинг, а ее мужа императора Петра III — Николас Холт.

По сюжету, дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III, пишет РИА Новости.

С первых дней знакомства они не могут поладить друг с другом и найти общий язык — оказались слишком разными. Тем не менее, главной героине предстоит пройти через все интриги и заговоры, чтобы стать Екатериной Великой.

Сценаристом стал Тони Макнамара, который написал сюжет оскороносной исторической картины «Фаворитка».

О том, что зрителям вряд ли стоит ожидать достоверных исторических фактов, намекают уже в трейлере: об этом говорит пометка «Основано на относительно реальных событиях».

Судя по всему, сериал насыщен юмором — здесь не будет привычного костюмированного пафоса, глубокомысленных взглядов вдаль и напыщенных речей.

Примечателен и главный постер сериала — на нем исполнительница главной роли Эль Фаннинг с серьезным лицом показывает средний палец.

Сериал выйдет на платформе Hulu 15 мая. Российская премьера состоится 16 мая на сервисе more.tv.