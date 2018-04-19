Разбор. Как правильно выбирать и хранить гречку

Чем отличается ядрица от продела?

В магазинах можно найти крупу двух видов: ядрицу и продел. Ядрица — цельное семя гречихи. При ее раскалывании на части получают продел, который может быть более крупным (в половину ядра) и мелким (менее половины ядра). Ядрица в свою очередь делится на сорта. Эксперты советуют выбирать продукцию первого сорта. Она содержит минимум мелких камушков, необработанного зерна и сора. Ядрица второго сорта может содержать от 5 до 7% примесей, третьего сорта — от 8 до 10%.

Каким должен быть цвет гречки?

Если гречневая крупа произведена из пропаренного зерна, то у нее будет коричневый цвет разных оттенков. Это быстроразваривающаяся крупа, у которой вкус будет нежнее, каша получится более рассыпчатой, но полезных свой окажется минимум. Поэтому специалисты советуют выбирать самую "бледную" крупу.

Что такое зеленая гречка?

При ее производстве гречишное зерно проходит очистку без тепловой обработки. В ней сохраняется природная сила: такая гречка способна к проращиванию. Зеленую гречку замачивают, проращивают и запаривают. Готовить ее традиционным способом нет смысла, так как при варке полезные свойства потеряются.

Как оценить запах и вкус крупы?

Запах у гречки должен быть не плесневелый и не затхлый. Правильный вкус — не кислый и не горький, и также без иных посторонних привкусов. При малейшем подозрении на брак крупу лучше выбросить или сдать назад в магазин.

Как хранить гречку дома?

После покупки гречку не рекомендуется хранить в заводской упаковке. Лучше пересыпать ее в стеклянную или эмалированную банку для круп и хранить в сухом, прохладном, темном месте под плотно закрытой крышкой.

Сколько хранится крупа?

Дата изготовления и условия хранения обязательно должны быть указаны на упаковке. Срок годности не должен превышать 20 месяцев.

На основе материалов сайта altaiprod.ru. Здесь же можно найти информацию о том, как правильно выбирать йогурт, докторскую колбасу и продукты из облепихи.