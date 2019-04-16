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Автоновости

Алтайские власти заставят владельца разбивших дорогу грузовиков чинить ее за свой счет

Минтранс Алтайского края проводит проверку в Романовском районе, где 40-тонные грузовики с щебнем разбили дорогу в селе Закладное. От их собственника власти намерены потребовать восстановить дорогу, сообщил руководитель ведомства Александр Дементьев.

Дорога в селе Закладное.
Дорога в селе Закладное.
ОНФ

Специалисты минтранса собирают «доказательную базу». После этого они потребуют от организации, которая разбила дорогу, восстановить полотно. Если она откажется это делать, чиновники подадут иск. «Обычно до суда не доходит, организации добровольно восстанавливают дороги в такую ситуациях», — сказал министр транспорта региона.

В Закладном проблема возникла в конце марта, когда дорожники начали ремонтировать участок, соединяющий Закладное с поселком Тамбовский. После этого в деревню хлынул поток большегрузов. Они разбили дорогу, из-за этого в село перестали заезжать междугородние автобусы, жителям приходится идти несколько километров до трассы. Об этом местные депутаты пожаловались в Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В апреле сообщения о разбитых дорогах приходили и из других, соседних с Романовским районами. Например, из Новичихинского и Волчихинского.

Чтобы сохранить дороги, краевые власти запретили многотонным грузовикам ездить по краевым трассам. Ограничение действует с 10 апреля по 10 мая.

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