Алтайских водителей призвали к осторожности из-за гололеда

В Алтайском крае водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

В региональной ГИБДД автомобилистов предупредили о повышенной опасности на дорогах из-за морозов.

Особо бдительными просят быть на трассах Р-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан), А-321 (Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан), а также К-04 Алтай — Кузбасс.

Водителям рекомендуют брать в поездки все необходимое для ремонта, теплые вещи и светоотражающие жилеты. Кроме того, ГИБДД напоминает о необходимости руководствоваться при выборе скорости дорожными и погодными условиями.

При попадании в ЧП на дороге следует обращаться по телефонам 112 или 110. Это возможно при отрицательном балансе и без сим-карты.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае похолодает до -40 градусов.