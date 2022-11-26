26 ноября
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Автоновости

Алтайских водителей призвали к осторожности из-за гололеда

В Алтайском крае водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за гололеда.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

В региональной ГИБДД автомобилистов предупредили о повышенной опасности на дорогах из-за морозов.

Особо бдительными просят быть на трассах Р-256 «Чуйский тракт», А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан), А-321 (Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан), а также К-04 Алтай — Кузбасс.

Водителям рекомендуют брать в поездки все необходимое для ремонта, теплые вещи и светоотражающие жилеты. Кроме того, ГИБДД напоминает о необходимости руководствоваться при выборе скорости дорожными и погодными условиями.

При попадании в ЧП на дороге следует обращаться по телефонам 112 или 110. Это возможно при отрицательном балансе и без сим-карты.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае похолодает до -40 градусов.

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