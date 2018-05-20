Барнаульцы фотографируются с дорогими лимузинами, высталенными в парке

20 мая в Барнауле прошел фестиваль лимузинов, организованный на площадке Парка Сорта Алексея Смертина.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/pronskayaelena0906.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/asya_bask/.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/nikol_kiss.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/olgapchelintseva/.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/liza_8964/.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/alena.shishkina_/.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/tushinalena502018/.
В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/pronskayaelena0906.
12 лимузинов, а также другие автомобили класа "люкс" были в распоряжении гостей праздника до 16:00. Публика делала селфи на фоне этих авто и активно выкладывала в соцсети с хештэгом #паркспорта.
После машины проехали по Павловскому тракту, чтобы покатать победителей различных конкурсов, проводимых организаторами акции.
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