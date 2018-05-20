Барнаульцы фотографируются с дорогими лимузинами, высталенными в парке

В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/pronskayaelena0906. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/asya_bask/. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/nikol_kiss. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/olgapchelintseva/. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/liza_8964/. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/alena.shishkina_/. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/tushinalena502018/. В барнаульском Парке Спорта прошел фестиваль лимузинов. 20 мая 2018 года. Фото : www.instagram.com/pronskayaelena0906.

12 лимузинов, а также другие автомобили класа "люкс" были в распоряжении гостей праздника до 16:00. Публика делала селфи на фоне этих авто и активно выкладывала в соцсети с хештэгом #паркспорта.

После машины проехали по Павловскому тракту, чтобы покатать победителей различных конкурсов, проводимых организаторами акции.

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