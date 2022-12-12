12 декабря
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Автоновости

Детей высадили из автобуса в Бийске, потому что они не смогли расплатиться картой

Бийчанка пожаловалась, что ее сына и еще пятерых детей высадили из автобуса, потому что те не смогли оплатить проезд, передает «Бийск 22».

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Инцидент произошел 10 декабря.

Как сообщила женщина, около 17:10 дети зашли в автобус № 17 на остановке «Музей». В транспорте ее сын попытался оплатить проезд одной картой за всех, но ему это почему-то не удалось.

Кондуктор ждать не стала и высадила всех шестерых на улицу у моста.

Altapress.ru напоминает, что такие действия незаконны. Кондукторам и водителям запрещено высаживать детей-безбилетников до 16 лет.

Ранее 12-летнего ребенка в мороз высадили из автобуса в незнакомом месте.

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