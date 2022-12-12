Детей высадили из автобуса в Бийске, потому что они не смогли расплатиться картой

Инцидент произошел 10 декабря.
Как сообщила женщина, около 17:10 дети зашли в автобус № 17 на остановке «Музей». В транспорте ее сын попытался оплатить проезд одной картой за всех, но ему это почему-то не удалось.
Кондуктор ждать не стала и высадила всех шестерых на улицу у моста.
Altapress.ru напоминает, что такие действия незаконны. Кондукторам и водителям запрещено высаживать детей-безбилетников до 16 лет.
Ранее 12-летнего ребенка в мороз высадили из автобуса в незнакомом месте.
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