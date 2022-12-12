Детей высадили из автобуса в Бийске, потому что они не смогли расплатиться картой

Бийчанка пожаловалась, что ее сына и еще пятерых детей высадили из автобуса, потому что те не смогли оплатить проезд, передает «Бийск 22».

Инцидент произошел 10 декабря.

Как сообщила женщина, около 17:10 дети зашли в автобус № 17 на остановке «Музей». В транспорте ее сын попытался оплатить проезд одной картой за всех, но ему это почему-то не удалось.

Кондуктор ждать не стала и высадила всех шестерых на улицу у моста.

Altapress.ru напоминает, что такие действия незаконны. Кондукторам и водителям запрещено высаживать детей-безбилетников до 16 лет.

Ранее 12-летнего ребенка в мороз высадили из автобуса в незнакомом месте.