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Доброе утро, 8-балльные пробки: заторы на улицах Барнаула продолжают сковывать город

Утро 23 декабря в Барнауле началось с сильных заторов на оживленных дорогах, передает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Барнауле.
Пробки в Барнауле.
Яндекс.Пробки.

На ул. Трактовой рядом с остановкой «Пивзавод» произошло ДТП. Движение там затруднено.

Заторы на ул. Попова, на Павловском тракте, на ул. Малахова, на пр. Строителей (сильнее всего у ТРЦ Galaxy). Улицы Цеховая, Сизова и Профинтерна тоже стоят. Сильнейший затор образовался на пр. Калинина.

На перекрестке пр. Красноармейском и ул. Гоголя тоже есть пробка.

Ранее сильнейшие заторы в 10 баллов образовались вечером на улицах Барнаула.

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