Доброе утро, 8-балльные пробки: заторы на улицах Барнаула продолжают сковывать город

На ул. Трактовой рядом с остановкой «Пивзавод» произошло ДТП. Движение там затруднено.
Заторы на ул. Попова, на Павловском тракте, на ул. Малахова, на пр. Строителей (сильнее всего у ТРЦ Galaxy). Улицы Цеховая, Сизова и Профинтерна тоже стоят. Сильнейший затор образовался на пр. Калинина.
На перекрестке пр. Красноармейском и ул. Гоголя тоже есть пробка.
Ранее сильнейшие заторы в 10 баллов образовались вечером на улицах Барнаула.
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