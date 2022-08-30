Дороги трижды перекроют в Алтайском крае 30 августа из-за военных колонн

Речь идет, в частности, об участке «Полковниково — Чуйский тракт — Контошино». Ограничение движения продлится с 19:50 до 21:40.
Движение по отрезку «Баюновские Ключи — Чуйский тракт — Фирсово — Бобровка» будет ограничено с 22:00 до 00:55.
Кроме того, с 23:00 до 23:40 нельзя будет выезжать на автодорогу между населенными пунктами Контошино и Красилово.
Автолюбителям рекомендуется заблаговременно выбирать время и маршрут движения с учетом временного перекрытия трассы.
Ранее сообщалось, что вечером 4 августа на Чуйском тракте произошла авария — военный тягач подмял под себя «Жигули». В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю раскрыли подробности произошедшего.