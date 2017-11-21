Иномарке оторвало колесо после ДТП в Барнауле

Иномарке оторвало колесо после ДТП. Фото : Barnaul22. Иномарке оторвало колесо после ДТП. Фото : Barnaul22. Иномарке оторвало колесо после ДТП. Фото : Barnaul22.

Как сообщают очевидцы в Barnaul 22, авария произошла на улице Новосибирской, 50 рядом с АЗС.

Как рассказали свидетели универсал Toyota Caldina остановился на заправке, однако сзади в него въехала "Газель". Легковушку отбросило на газон и оторвало левое заднее колесо.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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