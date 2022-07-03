3 июля
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Автоновости

Инспекторам ГИБДД запретили использовать ручные радары. Что об этом думает эксперт

Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения ПДД вручную, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД Ирина Волк со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева.

Радар.
Радар.
Михаил Хаустов

Аварийность на российских дорогах снизилась за счет развития системы фотофиксации.

По словам Колокольцева, сейчас в стране работают 23,4 тыс. стационарных и передвижных комплексов, регистрирующих нарушения со стороны водителей. Поэтому необходимости в ручных радарах больше нет.

Координатор движения «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что прекратить использование ручных радаров — абсолютно правильное решение.

«Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливать в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят „лайк“ под подобной инициативой», — отметил он.

Справка

«Общество синих ведерок» — это движение, участники которого борются с произволом чиновников и хамством на дорогах. Кроме того, как сообщают в открытых источниках, они добиваются, чтобы «мигалки» использовали только на транспорте экстренных служб.

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