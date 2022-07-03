Инспекторам ГИБДД запретили использовать ручные радары. Что об этом думает эксперт

Аварийность на российских дорогах снизилась за счет развития системы фотофиксации.

По словам Колокольцева, сейчас в стране работают 23,4 тыс. стационарных и передвижных комплексов, регистрирующих нарушения со стороны водителей. Поэтому необходимости в ручных радарах больше нет.

Координатор движения «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что прекратить использование ручных радаров — абсолютно правильное решение.

«Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливать в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят „лайк“ под подобной инициативой», — отметил он.