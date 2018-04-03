Мэр Бийска жестко отчитал дорожников за плохую уборку улиц от снега

Александр Студеникин,

глава Бийска:

— К оличество осадков, безусловно, было очень большим. Однако работы по уборке снега и наведению порядка на улицах города были организованы недостаточно качественно. Вы прекрасно видели прогноз погоды, что идет понижение температур, но техника при этом была выведена в ночь. А эффекта от ночной работы, когда всё вокруг обледенело, за исключением разве что вывоза снега, не было.

В ответ Керноз заявил, что в минувшую пятницу дорожники вышли работать с 10 часов в пятницу и отработали 18 часов. "И ночью в течение дня работали — ни один маршрут автобусный не встал", — оправдывался руководитель "Восточного дорожника".

Тогда мэр Бийска заявил, что дорожные работы на отдельных участках города не будут приняты и оплачены до полного и качественного наведения порядка.

Александр Студеникин,

глава Бийска:

— Я всё понимаю: ломается техника, у вас вышли из строя три грейдера, но есть песко-соляная смесь — посыпайте, обрабатывайте, очищайте от снега обочины. Вы что не видите переезды, которые превратились в ледяные валы? Не дают водители грейдерам работать в полную мощь, ставьте ручников, долбите. Сегодня я проехал по улице Васильева, почему она полностью не засыпана песко-соляной смесью?





После этого Студеникин дал задание городскому управлению ЖКХ провести рейды и определить те городские улицы, на которых дорожные службы не в полной мере выполнили за минувшие выходные свои обязанности.

Напомним, что 21 марта бийский мэр воспользовался акцией оппозиции, которая критиковала администрацию города за дороги и на фоне протестного баннера рассказал о том, как пройдет дорожный ремонт в Бийске в 2018 году.

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