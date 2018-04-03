Мэр Бийска жестко отчитал дорожников за плохую уборку улиц от снега

2 апреля глава Бийска Александр Студеникин подверг жесткой критике местных дорожников за некачественную уборку улиц от снега, пишет "Типичный Бийск". "Ну почему вас за руку надо водить? Вы что, не видите переезды, которые превратились в валы неперезжие?", — сказал мэр руководителю предприятия "Восточный дорожник" Сергею Кернозу.
Александр Студеникин,
глава Бийска:
— К оличество осадков, безусловно, было очень большим. Однако работы по уборке снега и наведению порядка на улицах города были организованы недостаточно качественно. Вы прекрасно видели прогноз погоды, что идет понижение температур, но техника при этом была выведена в ночь. А эффекта от ночной работы, когда всё вокруг обледенело, за исключением разве что вывоза снега, не было.
В ответ Керноз заявил, что в минувшую пятницу дорожники вышли работать с 10 часов в пятницу и отработали 18 часов. "И ночью в течение дня работали — ни один маршрут автобусный не встал", — оправдывался руководитель "Восточного дорожника".
Тогда мэр Бийска заявил, что дорожные работы на отдельных участках города не будут приняты и оплачены до полного и качественного наведения порядка.
Александр Студеникин,
глава Бийска:
— Я всё понимаю: ломается техника, у вас вышли из строя три грейдера, но есть песко-соляная смесь — посыпайте, обрабатывайте, очищайте от снега обочины. Вы что не видите переезды, которые превратились в ледяные валы? Не дают водители грейдерам работать в полную мощь, ставьте ручников, долбите. Сегодня я проехал по улице Васильева, почему она полностью не засыпана песко-соляной смесью?
После этого Студеникин дал задание городскому управлению ЖКХ провести рейды и определить те городские улицы, на которых дорожные службы не в полной мере выполнили за минувшие выходные свои обязанности.
Напомним, что 21 марта бийский мэр воспользовался акцией оппозиции, которая критиковала администрацию города за дороги и на фоне протестного баннера рассказал о том, как пройдет дорожный ремонт в Бийске в 2018 году.
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