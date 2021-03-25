МВД объяснило, как именно хочет ужесточить наказание за пьяную езду

Напомним, ужесточить наказание планируют для водителей, которых «постоянно» ловят в пьяном состоянии.
«Законопроектом предлагается статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», — объяснили в ведомстве.
Законопроект внесли в правительство в январе. Максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Кроме того, предлагают штрафовать на 300−500 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за 2−3 летний период.
Также предлагают запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
Еще одно возможное наказание для водителей-пьяниц — исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные — до 3 лет.
Ранее пьяных водителей за поездки с детьми предложили лишать прав на пять лет.