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Автоновости
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МВД объяснило, как именно хочет ужесточить наказание за пьяную езду

В МВД России подтвердили РИА «Новости» намерения ужесточить наказание за езду в пьяном виде и уточнили варианты воздействия на нарушителей.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Напомним, ужесточить наказание планируют для водителей, которых «постоянно» ловят в пьяном состоянии.

«Законопроектом предлагается статью 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления», — объяснили в ведомстве.

Законопроект внесли в правительство в январе. Максимальная санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Кроме того, предлагают штрафовать на 300−500 тыс. рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за 2−3 летний период.

Также предлагают запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Еще одно возможное наказание для водителей-пьяниц — исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные — до 3 лет.

Ранее пьяных водителей за поездки с детьми предложили лишать прав на пять лет.

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