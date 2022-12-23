24 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

На ремонт всего 10 км Чуйского тракта на Алтае потратят больше 600 млн рублей

Рассмотрение заявок по отбору подрядчика на ремонт 10 км участка «Чуйского тракта» конкурсная комиссия завершила 22 декабря. Начальную цену (более 600 млн рублей) победитель не снизил ни на рубль, сообщает «Банкфакс».

Чуйский тракт на Алтае.
Чуйский тракт на Алтае.
Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

Участвовать в конкурсе изъявили желание только два претендента и ни один из них начальную цену снижать не стал.

Контракт, судя по отсутствию соответствующей записи, еще не подписан.

Закупку на капремонт участка «Чуйского тракта» на подъезде к Телецкому озеру объявило ФКУ «Упрдор «Алтай» 1 декабря 2022 года.

На сайте Госзакупок название поставщика не раскрывается. По мнению местных наблюдателей, исполнителем якобы выступит молодая компания «Алтайский асфальт».

Подрядчику предстоит сделать асфальтобетонное полотно шириной 7 метров. При этом ширина земляного полотна составляет все 12 метров.

В ремонт включены переустройство инженерных коммуникаций, укрепительные работы, обустройство подъездов, пересечений и примыканий, а также рекультивация земель.

Работы должны быть выполнены к 15 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость