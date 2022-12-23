На ремонт всего 10 км Чуйского тракта на Алтае потратят больше 600 млн рублей

Участвовать в конкурсе изъявили желание только два претендента и ни один из них начальную цену снижать не стал.
Контракт, судя по отсутствию соответствующей записи, еще не подписан.
Закупку на капремонт участка «Чуйского тракта» на подъезде к Телецкому озеру объявило ФКУ «Упрдор «Алтай» 1 декабря 2022 года.
На сайте Госзакупок название поставщика не раскрывается. По мнению местных наблюдателей, исполнителем якобы выступит молодая компания «Алтайский асфальт».
Подрядчику предстоит сделать асфальтобетонное полотно шириной 7 метров. При этом ширина земляного полотна составляет все 12 метров.
В ремонт включены переустройство инженерных коммуникаций, укрепительные работы, обустройство подъездов, пересечений и примыканий, а также рекультивация земель.
Работы должны быть выполнены к 15 ноября 2024 года.
Ранее стало известно, что Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках.
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