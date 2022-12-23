На ремонт всего 10 км Чуйского тракта на Алтае потратят больше 600 млн рублей

Рассмотрение заявок по отбору подрядчика на ремонт 10 км участка «Чуйского тракта» конкурсная комиссия завершила 22 декабря. Начальную цену (более 600 млн рублей) победитель не снизил ни на рубль, сообщает «Банкфакс».

Участвовать в конкурсе изъявили желание только два претендента и ни один из них начальную цену снижать не стал.

Контракт, судя по отсутствию соответствующей записи, еще не подписан.

Закупку на капремонт участка «Чуйского тракта» на подъезде к Телецкому озеру объявило ФКУ «Упрдор «Алтай» 1 декабря 2022 года.

На сайте Госзакупок название поставщика не раскрывается. По мнению местных наблюдателей, исполнителем якобы выступит молодая компания «Алтайский асфальт».

Подрядчику предстоит сделать асфальтобетонное полотно шириной 7 метров. При этом ширина земляного полотна составляет все 12 метров.

В ремонт включены переустройство инженерных коммуникаций, укрепительные работы, обустройство подъездов, пересечений и примыканий, а также рекультивация земель.

Работы должны быть выполнены к 15 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что Чуйский тракт расширили до четырех полос на нескольких участках.