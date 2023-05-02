Опубликовано видео, как манекен ребенка вечером подкладывают на автодорогу

Дело в том, что женщина столкнулась со странным явлением — на выезде из города Орск в сторону Гая на середине дороги появляется манекен ребенка, пишет vgae.ru.

По словам женщины, он может спровоцировать ДТП — водители, естественно, станут избегать наезда на «тело» и могут столкнуться со встречными машиными или вылететь в кювет.

Женщина рассказал, что манекен выкладывают на автодорогу местные дети. Также женщина заметила множество следов торможения — наверняка водители уже ловились на «детскую шалость».

Ранее массовая авария с участием 41 автомобиля произошла под Новгородом. Среди пострадавших есть дети. В аварии пострадало 14 человек. Пять пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга — из них четверо детей. Самому младшему — всего два года.

Трассу перекрывали.