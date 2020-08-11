Перевозчики просят мэрию Барнаула поднять стоимость проезда в транспорте

Барнаульские перевозчики направили в администрацию города предложение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Это прежде всего связано с ростом цен на топливо, ГСМ, подорожанием запчастей, необходимостью обновления автопарков и повышения зарплаты трудовому коллективу.

Стоимость проезда в автобусе просят увеличить сразу на четыре рубля — до 27 рублей.

В мэрии altapress.ru сообщили, что вопрос будет рассматривать координационный совет по ценообразованию. Специалисты проанализируют затраты транспортных предприятий, данные по пассажиропотоку и другие аспекты.

Дата рассмотрения предложения пока неизвестна, отметили в администрации.

Ранее перевозчики уже просили чиновников поднять цены. Ситуацию еще сильнее усугубил коронавирус. В мае пассажиропоток сократился на 70%, в убытках перевозчики боялись просуществовать до осени.

Последний раз проезд в Барнауле поднимали в 2018 году — в маршрутках с 20 до 25 рублей, в автобусах — с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 23 рублей.

Специалисты утверждали, что экономически обоснованная стоимость проезда — 35 рублей.