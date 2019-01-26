Под Барнаулом переставили ограничитель, который несколько раз за месяц сбивали водители грузовиков

Рамка стоит в районе бывшего поста ГАИ. Только за январь ее дважды сбивали грузовые автомобили. Еще три раза она падала в декабре. Речь идет о происшествиях, когда нанесенный ущерб был значительным, на самом деле нарушителей гораздо больше. Из-за таких аварий на дороге образовывались пробки. Например, так случилось 31 декабря 2018 года или 4 января уже в этом году:
Владимир Дубровский,
замначальника ФКУ Упрдор «Алтай»:
Наша задача — не допустить разрушения моста пока идет подготовка к его ремонту, поэтому ограничения по весогабаритным параметрам необходимы, — отмечает. — Все эти меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.
Напомним, состояние моста представляют угрозу. Чтобы сохранить конструкцию до масштабного ремонта, ужесточили ограничение по весу для транспортных средств, а также обновили ограничительные рамки для большегрузов и установили видеокамеры.
Ранее altapress.ru писал, что Старый мост — одна из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Больше десяти лет он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд рублей.
Из сообщения Упрдор «Алтай»:
Старый мост перешел в федеральную собственность в октябре 2018 года. Работы по восстановлению конструкции уже начались, однако приступить к основным ремонтным мероприятиям ФКУ Упрдор «Алтай» сможет только после разработки и утверждения проекта. Все процедуры выполняются в крайне сжатые сроки. Контракт на разработку проектной документации будет заключен в феврале, после соблюдения всех установленных законом процедур.