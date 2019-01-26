Под Барнаулом переставили ограничитель, который несколько раз за месяц сбивали водители грузовиков

На выезде из Барнаула в районе Старого моста дорожники починили и немного передвинули ограничительную рамку, которую по официальным данным пять раз за пару месяцев сбивали грузовики. Об этом сообщили в Упрдор «Алтай».

Рамка стоит в районе бывшего поста ГАИ. Только за январь ее дважды сбивали грузовые автомобили. Еще три раза она падала в декабре. Речь идет о происшествиях, когда нанесенный ущерб был значительным, на самом деле нарушителей гораздо больше. Из-за таких аварий на дороге образовывались пробки. Например, так случилось 31 декабря 2018 года или 4 января уже в этом году:

Владимир Дубровский,

замначальника ФКУ Упрдор «Алтай»:

Наша задача — не допустить разрушения моста пока идет подготовка к его ремонту, поэтому ограничения по весогабаритным параметрам необходимы, — отмечает. — Все эти меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.

Напомним, состояние моста представляют угрозу. Чтобы сохранить конструкцию до масштабного ремонта, ужесточили ограничение по весу для транспортных средств, а также обновили ограничительные рамки для большегрузов и установили видеокамеры.

Ограничительная рамка на дороге у Старого моста. uprdoraltay.ru

Ранее altapress.ru писал, что Старый мост — одна из самых проблемных точек в транспортной инфраструктуре Барнаула. Больше десяти лет он находится в близком к аварийному состоянию. На ремонт требуется, по разным оценкам, от 500 млн до 1 млрд рублей.

Из сообщения Упрдор «Алтай»: