Политик заявил, что настало идеальное время строить тоннель под вокзалом в Барнауле

Пока государство дает деньги на капиталоемкие дорожные проекты и еще не реконструировали ж/д вокзал, в Барнауле следует все-таки прорыть автомобильный тоннель под ж/д путями. Об этом заявил депутат фракции «Справедливой России» в АКЗС Владислав Вакаев на правительственном часе 27 февраля.

Вакаев ссылается на то, что федеральный минтранс готов финансировать капиталоемкие проекты в дорожной инфраструктуре и даже увеличить объем вливаний.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Мы все знаем, какой объект как воздух нужен краевой столице, все больше и больше задыхающейся в пробках. Это подземный путепровод в районе железнодорожного вокзала, который должен связать «спальные районы» и центр города.

По словам депутата, сейчас «сложилась благоприятная ситуация», ведь РЖД планирует до 2024 года реконструировать здание железнодорожного вокзала. Пользуясь этим, «справедливороссы» предлагают параллельно с этим проложить тоннель.

Владислав Вакаев. Олег Богданов , altapress.ru

Где взять деньги?

На возражения о дороговизне проекта у Вакаева есть контраргумент: в Алтайском крае подготовили проект строительства объезда вокруг Барнаула и третьего моста через Обь приблизительной стоимостью около 53 млрд рублей.

Владислав Вакаев,

депутат АКЗС:

Но мы все понимаем, что у нас нет и не предвидится в ближайшие годы того потока транспорта, на который рассчитан этот объезд. Так какой смысл тратить средства на проект стоимостью в половину бюджета края, когда есть гораздо более актуальные задачи?

Эскиз тоннеля под вокзалом в Барнауле altaystroy.ru

Что известно про идею тоннеля

Еще в советских генпланах Барнаула была идея соединить тоннелем проспект Красноармейский и улицу Георгия Исакова. Это даст еще одну магистраль из центра в спальные районы, которых в Барнауле мало из-за того, что город разрезан на две части железнодорожными путями. Про этот проект периодически вспоминают, но дело не доходит даже до проектирования.

Считается, что тоннель позволит сократить пробки в городе. Однако главный инженер-разработчик проекта тоннеля в 2015 году заявил, что объект может напротив создать дополнительные заторы.

В 2018 году тоннель включили в новый генплан Барнаула. За то, чтобы скорее начать его строить, в конце 2018 года высказался архитектор Александр Деринг.