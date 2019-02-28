Политик заявил, что настало идеальное время строить тоннель под вокзалом в Барнауле

Вакаев ссылается на то, что федеральный минтранс готов финансировать капиталоемкие проекты в дорожной инфраструктуре и даже увеличить объем вливаний.
Владислав Вакаев,
депутат АКЗС:
Мы все знаем, какой объект как воздух нужен краевой столице, все больше и больше задыхающейся в пробках. Это подземный путепровод в районе железнодорожного вокзала, который должен связать «спальные районы» и центр города.
По словам депутата, сейчас «сложилась благоприятная ситуация», ведь РЖД планирует до 2024 года реконструировать здание железнодорожного вокзала. Пользуясь этим, «справедливороссы» предлагают параллельно с этим проложить тоннель.
Где взять деньги?
На возражения о дороговизне проекта у Вакаева есть контраргумент: в Алтайском крае подготовили проект строительства объезда вокруг Барнаула и третьего моста через Обь приблизительной стоимостью около 53 млрд рублей.
Владислав Вакаев,
депутат АКЗС:
Но мы все понимаем, что у нас нет и не предвидится в ближайшие годы того потока транспорта, на который рассчитан этот объезд. Так какой смысл тратить средства на проект стоимостью в половину бюджета края, когда есть гораздо более актуальные задачи?
Что известно про идею тоннеля
Еще в советских генпланах Барнаула была идея соединить тоннелем проспект Красноармейский и улицу Георгия Исакова. Это даст еще одну магистраль из центра в спальные районы, которых в Барнауле мало из-за того, что город разрезан на две части железнодорожными путями. Про этот проект периодически вспоминают, но дело не доходит даже до проектирования.
Считается, что тоннель позволит сократить пробки в городе. Однако главный инженер-разработчик проекта тоннеля в 2015 году заявил, что объект может напротив создать дополнительные заторы.
В 2018 году тоннель включили в новый генплан Барнаула. За то, чтобы скорее начать его строить, в конце 2018 года высказался архитектор Александр Деринг.