Полиция проверит родственные связи инспектора ГИБДД и установщика знаков в Барнауле

Врио начальника главка МВД по Алтайскому краю Александр Лаас проверит, есть ли родственная связь между учредителем компании «Дорожные знаки Алтая» и сотрудником ГИБДД, который отвечал за организацию дорожного движения в Барнауле.

Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД в Алтайском крае. В ведомстве отметили, что проверку назначили по фактам, изложенным в нашей публикации.

О ком речь и почему возник скандал

Несколько последних лет контракты на обустройство дорог в Барнауле (нанесение разметки, установка и содержание знаков, барьеров и проч.) выполняет компания «Дорожные знаки Алтая». На 49% она принадлежит Галине Иваниной.

Зять Галины Иваниной — Андрей Дорош. До конца 2018 года он был начальником отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД Барнаула, а после перешел на работу в краевое управление инспекции. На это обратил внимание телеграм-канал «Неляпунов».

Родство Галины Иваниной и Андрея Дороша подтверждают их аккаунты в «Одноклассниках». У Андрея Дороша в разделе «Родственники» как дочь указана Александра Дорош. Эта же женщина представлена как внучка на страничке Галины Иваниной (скриншоты есть в распоряжении редакции).

В телеграм-каналах стали обсуждать, что так как ГИБДД инспектирует проведенные работы, Андрей Дорош мог «не замечать» нарушений.

Дорожные знаки в Барнауле Анна Зайкова

Из телеграм-канала «Неляпунов»:

Удобно получается: сам придумываешь себе работу, сам исполняешь и сам контролируешь.

Что ответили на претензии участники истории

Андрей Дорош воздержался от комментариев по поводу своей семьи — то есть не подтвердил и не опроверг родство с одним из собственников компании Но объяснил, почему он не видит конфликта интересов.

По его словам, ГИБДД выдает предписания только тогда, когда выявляет нарушения требований безопасности дорожного движения. Предписания получает не подрядчик, а собственник дорог (в этом случае — «дорожный» комитет Барнаула). И уже комитет дает поручения компании. И чиновники, а не ГИБДД, контролируют, как эти поручения исполняются. У инспекции таких полномочий нет.

Дорожные знаки в Барнауле Анна Зайкова

Также Андрей Дорош добавил, что с приходом на рынок компании «Дорожные знаки Алтая» ситуация с содержанием и восстановлением дорожных знаков в Барнауле «поменялась кардинально в лучшую сторону». Сейчас утраченные дорожные знаки восстанавливаются в предусмотренные ГОСТом сроки, а раньше на это уходили недели и даже месяцы.

Руководитель компании «Дорожные знаки Алтая» Евгения Гущина опровергла информацию о том, что Галина Иванина и Андрей Дорош приходятся родственниками и поддержала слова сотрудника ГИБДД о том, что конфликта интересов нет.

Не в первый раз попали под критику

В 2017 году компания оказалась в центре внимания после того, как активисты городского сообщества «Шпиль» в декабре обнаружили, что на проспекте Строителей еще летом должны были появиться ограждения (по аналогичному контракту). Все акты были подписаны, подрядчик получил деньги. Вскоре после публикации он начал устанавливать конструкции.

Позже подрядчик объяснил: план установки ограждений в Барнауле скорректировали для того, чтобы обеспечить безопасность на переходах вблизи школ и других учебных заведений. Поэтому конструкции на проспекте Строителей появились позже, чем ожидалось.

Установка ограждений «Дорожные знаки Алтая»

В сентябре 2018 года активисты «Шпиля» обратили внимание на то, что барнаульские чиновники подписали с «Дорожными знаками Алтая» подозрительный акт выполненных работ: в нем на нескольких улицах указан чрезвычайно большой объем работ.

Отметим, что второй собственник компании — Евгения Гущина (ей принадлежат оставшиеся 51% фирмы) в феврале 2019 года стала сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае. В интервью altapress.ru, отвечая на претензии общественников, она говорила, что не видит проблем в том, что на этом общественном посту контролирует работу своей же компании.

«Поблажек нет никому. Нарушили — отвечайте, без личных симпатий к кому-либо из подрядчиков. На работе мы работаем», — сказала тогда Евгения Гущина.