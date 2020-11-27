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Автоновости

Рост налога на автомобили дешевле 3 млн рублей опровергли в ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о росте налога на роскошь на автомобили дешевле 3 млн рублей.

Пенсионеры, владеющие малолитражками, не платят транспортный налог.
Пенсионеры, владеющие малолитражками, не платят транспортный налог.
altapress.ru

В ФНС пояснили, что уже есть установленный порядок расчета транспортного налога.

«Исчисляется в отношении каждой машины — это произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента», — пояснили в службе.

Ставки по налогу устанавливают субъекты РФ в предусмотренных пределах. При этом предусмотрен повышающий коэффициент для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей:

  • для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;
  • при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска;
  • при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.
Автомобили. Транспортный налог.
Автомобили. Транспортный налог.
Pixabay.ru

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется.

При этом в России ежегодно формируют перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей — этим занимает Минпромторг.

«Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в перечень», — уточнили в ФНС.

Таким образом, заверили в службе, информация о повышении налога на автомобили дешевле 3 млн рублей «имеет недостоверный характер».

Ранее сообщали, что автомобилистов в 2021 году ждут две большие проблемы, и одна хуже другой.

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