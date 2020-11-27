Рост налога на автомобили дешевле 3 млн рублей опровергли в ФНС

В ФНС пояснили, что уже есть установленный порядок расчета транспортного налога.
«Исчисляется в отношении каждой машины — это произведение налоговой базы (мощность двигателя в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента», — пояснили в службе.
Ставки по налогу устанавливают субъекты РФ в предусмотренных пределах. При этом предусмотрен повышающий коэффициент для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей:
- для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;
- при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более 5 лет с года выпуска;
- при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.
Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и налоговыми органами самостоятельно не используется.
При этом в России ежегодно формируют перечень автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей — этим занимает Минпромторг.
«Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в перечень», — уточнили в ФНС.
Таким образом, заверили в службе, информация о повышении налога на автомобили дешевле 3 млн рублей «имеет недостоверный характер».
Ранее сообщали, что автомобилистов в 2021 году ждут две большие проблемы, и одна хуже другой.