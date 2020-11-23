Путин подписал закон о повышении НДФЛ для россиян

Есть ряд исключений: повышенный налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг), а также на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Напомним, в июне Путин выступил с инициативой отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку с 13% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год.
«Это даст бюджету около 60 млрд рублей», — отметил тогда президент.
Глава Счетной палаты назвал допустимой корректировку в 2%. Также он отметил, что для целевой категории ставка повышается незначительно.
По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, в Госдуме много раз вели дискуссию о возможности введения прогрессивной шкалы, но занялись этим вплотную только после инициативы Путина.
Более того, добавил единоросс, уклоняться от НДФЛ будет аморально, поскольку «лишние два процента» направят на лечение, оздоровление и реабилитацию детей с орфанными (редкими) заболеваниями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отметил, что это селективный налог, который «идет на конкретную цель».
По планам, увеличенный сбор принесет в казну в 2021 году около 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд, а в 2023 году — 68 млрд.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет алчных олигархов, использующих деньги в собственных интересах.