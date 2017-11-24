Стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Camry для России

Журналисты обнаружили в базе Роспатента изображения популярного седана бизнес-класса Toyota Camry нового поколения. Судя по ним, российская версия автомобиля больше не будет отличаться от модификаций для других рынков, пишет Авторевю.
Прежде Toyota Camry для разных стран отличались внешностью и оформлением салона. Теперь же "российская" Camry будет точно такой же, как в Америке, Японии и Китае, где седан продают с лета 2017 года.
Новинка сохранила габариты предшественницы, но колесную базу инженеры растянули на 5 см. Несмотря на это расстояние между рядами сидений сократилось на 23 мм, немного уменьшился объем салона и багажника.
Когда новая Toyota Camry появится в России пока неизвестно. Официальных комментариев компания не дает, но по информации дилеров старт продаж намечен на апрель 2018 года. Скорее всего, покупателям предложат машины только с бензиновыми моторами (2.0, 2.5 и 3.5).
Напомним, в апреле 2017 года Toyota выпустила рестайлинговую версию Camry текущего поколения. Автомобиль продают за 1,38-2 млн рублей.
Факт
Toyota Camry — второй по популярности автомобиль на вторичном рынке Алтайского края.
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