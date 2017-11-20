В АлтайЕвроМоторс Volkswagen Polo всего за 3 900 руб.* в месяц по программе Volkswagen ГАРАНТ

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Автоцентр "АлтайЕвроМоторс" - официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: (3852) 23-00-00

E-mail: aem@vw-alt.ru

Сайт компании: www.vw-alt.ru

* Ежемесячный платеж - 3 900 руб. означает размер затрат клиента, взявшего кредит по специальной акции "Polo Гарант" на покупку нового Polo Conceptline 1.6 (66кВт), ручн.-5, стоимостью 599 900 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 271 170 рублей (45,2% от стоимости авто), остаточным платежом 239 960 рублей (40% от стоимости авто) и процентной ставкой 6% годовых при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых.

Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита.

Основные условия кредитования ООО "Фольксваген Банк РУС" (далее Банк) в рамках специальной акции "Polo Гарант" для приобретения нового VW Polo: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов.

Процентная ставка при сроке 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 15,6% годовых, при первоначальном взносе от 20% (включительно).

Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18, 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30, 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита.

Условия предоставления кредита действительны с 01.11.2017 по 30.11.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

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