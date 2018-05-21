Автоновости

В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Сегодня, 15:17.
Автоновости

В Алтайском крае 21 мая из-за военных учений ограничат движение на участках дорог, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : Виктория Мецлер в vk.com/barneos22.

Движение ограничат:

  • с 17:50 до 20:50 на автодороге "Косиха — а/д Р—256 — (н.п. Косиха)";
  • с 21:40 до 00:40 на автодороге "Косиха — а/д Р—256 — (н.п. Украинский)".

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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