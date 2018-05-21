В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

В Алтайском крае 21 мая из-за военных учений ограничат движение на участках дорог, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Движение ограничат:
- с 17:50 до 20:50 на автодороге "Косиха — а/д Р—256 — (н.п. Косиха)";
- с 21:40 до 00:40 на автодороге "Косиха — а/д Р—256 — (н.п. Украинский)".
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.