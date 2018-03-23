В Алтайском крае ограничат движение транспорта из-за внезапных военных учений

23 марта 2018 года с 7:10 до 10:10 будет ограничено движение на автодорогах в Первомайском и Косихинском районах Алтайского края. Это связано с проведением военных учений. Предупреждение об этом появилось накануне поздно вечером.

Движение ограничат на следующих участках трасс: "стелла "Колоски" — автодорога Р-256 — Косиха";

"Косиха — автодорога Р-256";

"граница Косихинского и Первомайского районов — автодорога Р-256" — Косиха". Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.