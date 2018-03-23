Автоновости

В Алтайском крае ограничат движение транспорта из-за внезапных военных учений

Сегодня, 07:02.
Автоновости

23 марта 2018 года с 7:10 до 10:10 будет ограничено движение на автодорогах в Первомайском и Косихинском районах Алтайского края. Это связано с проведением военных учений. Предупреждение об этом появилось накануне поздно вечером.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

Движение ограничат на следующих участках трасс:

  • "стелла "Колоски" — автодорога Р-256 — Косиха";
  • "Косиха — автодорога Р-256";
  • "граница Косихинского и Первомайского районов — автодорога Р-256" — Косиха".

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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