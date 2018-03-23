В Алтайском крае ограничат движение транспорта из-за внезапных военных учений

23 марта 2018 года с 7:10 до 10:10 будет ограничено движение на автодорогах в Первомайском и Косихинском районах Алтайского края. Это связано с проведением военных учений. Предупреждение об этом появилось накануне поздно вечером.
Движение ограничат на следующих участках трасс:
- "стелла "Колоски" — автодорога Р-256 — Косиха";
- "Косиха — автодорога Р-256";
- "граница Косихинского и Первомайского районов — автодорога Р-256" — Косиха".
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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