Из-за военных на три дня перекроют дороги под Барнаулом

В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн несколько дней будет ограничено движение, сообщает ГИБДД региона.
Движение ограничат:
- 29 мая с 21:50 до 00:50 30 мая на дороге "н.п. Лесное — а/д "Фирсово–Бобровка" — н.п. Фирсово".
- 30 мая с 15:40 до 18:40 на дороге "н.п. Фирсово — а/д "Фирсово–Бобровка" — н.п. Лесное".
- 31 мая с 21:40 до 00:40 1 июня на дороге "н.п. Фирсово — а/д "Фирсово–Бобровка" — н.п. Лесное".
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
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