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Автоновости

В Барнауле наказали водителя, катавшего по частному сектору подростков на «Москвиче»

В Барнауле привлекли к административной ответственности водителя, катавшего подростков на крыше автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

В Барнауле водитель катал подростков на крыше автомобиля.
В Барнауле водитель катал подростков на крыше автомобиля.
кадр из видео.

Автомобиль с двумя подростками на крыше ездил по улице 2-й Забой — в частном секторе возле улицы Советской Армии.

«В ходе проведения проверки установлена личность водителя, им оказался мужчина 1970 года рождения, управлявший автомобилем Москвич-2141», — рассказали в барнаульской Госавтоинспекции.


В отношении 51-летнего водителя составили административный материал за «перевозку людей вне кабины».

«С участниками данного инцидента была проведена профилактическая беседа», — отметили в полиции.

В ведомстве напомнили участникам дорожного движения, что пренебрежение мерами безопасности может привести к трагическим последствиям.

Ранее в Барнауле подросток угнал у матери машину и устроил ДТП с переворотом.

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