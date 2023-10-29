Закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, указывает Газета.Ru.

Мера — временная. О причинах не сообщается.

Ранее сообщалось, что заградительные боны установили для защиты Крымского моста. По обе стороны Крымского моста установили боны для защиты от атаки подводных и надводных дронов. Со временем боны будут установлены по всей протяженности моста. Напоминаем, что ЧП произошло рано утром 17 июля на Крымском мосту. Изначально сообщалось, что разрушена 145-я опора. Однако позже Минтранс опроверг эту информацию и заявил, что повреждено только дорожное полотно, а конструкции пролетов моста находятся на своих опорах.