23 марта
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Автоновости

Жителей российского города возмутило авто нового мэра за 8 млн рублей

Жителей Агидели (Республика Башкортостан) возмутил у нового руководителя администрации автомобиль за 8 млн рублей, который он указал в декларации о доходах.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

Комментарии с недовольством жители города оставляют в соцсетях под постом о назначении на пост врио мэра Дениса Ирназарова. Пользователи посмотрели на онлайн-платформах стоимость машины и их это шокировало. Какого типа иномарка — не указывается.

33-летнего Дениса Ирназарова утвердили накануне депутаты Горсовета Агидели. Новый мэр заменил ушедшего в отставку 20 марта.

Ранее автомобиль сгорел в центре Барнаула. Подробности происшествия выясняют.

О городе

На 1 октября 2021 года по численности населения Агидель находился на 805-м месте из 1118 городов РФ. Численность населения на 2021-й составила 14 219 человек.

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