Жителей российского города возмутило авто нового мэра за 8 млн рублей

Комментарии с недовольством жители города оставляют в соцсетях под постом о назначении на пост врио мэра Дениса Ирназарова. Пользователи посмотрели на онлайн-платформах стоимость машины и их это шокировало. Какого типа иномарка — не указывается.
33-летнего Дениса Ирназарова утвердили накануне депутаты Горсовета Агидели. Новый мэр заменил ушедшего в отставку 20 марта.
Ранее автомобиль сгорел в центре Барнаула. Подробности происшествия выясняют.
О городе
На 1 октября 2021 года по численности населения Агидель находился на 805-м месте из 1118 городов РФ. Численность населения на 2021-й составила 14 219 человек.