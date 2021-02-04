Глава тарифного ведомства объяснил, почему урезали цену на тепло в Барнауле

Цена гигакалории в Барнауле для абонентов «Барнаульской генерации» (то есть ТЭЦ) с 1 июля уменьшится с 1 991,52 до 1 882,47 рублей, эту информацию Олег Колосков подтвердил.
Снижение связано с тем, что изменились макроэкономические прогнозы и снизилась цена топлива — угля.
По словам Колоскова, в «Сибирской генерирующей компании» (в состав которой входит «Барнаульская генерация»), понимают, почему это произошло, знакомы с методикой установления цен и претензий на сегодняшний день не высказывают.
«Ее согласие на самом деле не требуется для того, чтобы применять этот тариф», — уточнил и.о. руководителя управления.
Ранее altapress.ru сообщал, что 25 января тарифное управление края увеличило предельную цену гигакалории в Барнауле на 2020 год — то есть задним числом. Тепловая энергия подорожала с 1991,52 до 2019,14 рублей.
Это произошло после того, как «Барнаульская генерация» выиграла судебный процесс с управлением — ведомство неправильно учло в тарифе зарплаты в отрасли, приняв заниженную ставку. Оспаривать цену энергокомпания пошла в суд уже после принятия тарифа.
Напомним, в СГК заявили, что не будут делать перерасчет за 2020 год.