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Как оставить дачу на зиму. Что нужно сделать и проверить в саду перед закрытием сезона

Сегодня, 18:14.
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Забот – полон рот. Именно это выражение лучше всего передает степень занятости садовода в период закрытия дачного сезона. Однако за чередой дел случается что-то забыть. А потом дома спохватиться:  ох, надо же было вот что сделать! Пока дорогу в сад и сам участок еще не замело, советуем проверить, не упущено ли что-то важное. Конечно, у всех "фазенды" разные, условия ведения хозяйства у каждого свои, для кого-то совсем не актуальна часть пунктов, указанных ниже. А кто-то может дополнить этот перечень. В любом случае не помешает сосредоточиться и понять, можно ли со спокойной душой считать сезон закрытым.

Дача.
Дача. Фото : Открытые источники в Интернете.

Итак, идем по пунктам: какие действия надо совершить, закрывая сад на зиму.

Отключить электричество. Во многих садоводствах  оно и так уже отключено. Но предосторожности такого рода лишними не бывают, чтобы не было причины для беспокойства, лучше отключить от электрической сети все приборы и проверить, везде ли выключен свет, словом, дом желательно полностью обесточить.   

Вылить воду из умывальника, кувшинов, чайника и всех прочих емкостей.  

Смазать петли и замки на всех дверях, а также на калитке. Навесные замки надо обязательно защитить от воды и снега. Иначе после дождей и заморозков попавшая внутрь замков вода замерзнет, и замки не открыть.  

Закрыть вентиляционные отверстия в подвале. Даже если их прикрывает металлическая сетка, все равно есть вероятность  проникновения в дом через эти отверстия какой-нибудь живности.  Кроме того, это дополнительный источник влаги, а сырость в дачном домике приводит к появлению грибка, плесени.  

Хорошо упаковать или увезти оставшиеся продукты.  Крупы, мука и прочие припасы могут стать отличной трапезой для грызунов. Пластмассовые контейнеры – плохая защита.  Мышкам не по зубам только продукты, упакованные в стеклянные или жестяные банки.  

Увезти запасы семян, у которых срок годности еще не истек, их вполне можно посеять весной. Тем более, если семена заготовлены собственноручно.  О них забывают частенько, закрутились со сборами, крупные вещи увезли, а мелочи остались. От грызунов-то можно их спрятать, но зимой на даче условия для хранения семян не самые подходящие, они могут испортиться, утратить всхожесть.

Убрать с глаз все, что может привлечь воров. Убывая надолго, стоит позаботиться о защите дачи от непрошеных  гостей.  

Повесить кормушки для птиц. Однако если никто из семьи не будет зимой проведать сад, то не стоит вешать такую кормушку, в которую нужно регулярно подсыпать корм.  Другое дело –  развешанные в саду кусочки несоленого сала, сеточки, наполненные смесью растопленного жира и семян, головки подсолнухов и тому подобные подкормки. А еще можно оставить часть ягод на кустах рябины, калины, боярышника и других. На всю зиму, конечно, не хватит, но хоть как-то подкормить птичек.

Подготовить "аварийные" запасы. Не случайно здесь поставлены  кавычки, речь не об аварийной ситуации, а об элементарной предусмотрительности. Ведь какие-то сложности легко предвидеть  и предупредить. Например, если с осени припрятать небольшую лопату в удобном местечке у забора, то зимой или ранней весной не придется прыгать через него, а просто откопать калитку. Она пригодится и для того, чтобы накидать больше снега на укрытие с виноградом, розами или на землянику. Приготовленный загодя и занесенный в дом запас сухих дров позволит без труда растопить печку или разжечь камин (спички лучше привезти с собой). Каждый хозяин может хорошенько подумать, что еще ему пригодится во время зимнего визита на дачный участок.   

Слить топливо из двигателей бензиновых  моделей дачной техники:  пил, триммеров, газонокосилок и прочего. Удостовериться, что на участке не осталось забытых инструментов. 







 


 

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