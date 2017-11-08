Как оставить дачу на зиму. Что нужно сделать и проверить в саду перед закрытием сезона

Забот – полон рот. Именно это выражение лучше всего передает степень занятости садовода в период закрытия дачного сезона. Однако за чередой дел случается что-то забыть. А потом дома спохватиться: ох, надо же было вот что сделать! Пока дорогу в сад и сам участок еще не замело, советуем проверить, не упущено ли что-то важное. Конечно, у всех "фазенды" разные, условия ведения хозяйства у каждого свои, для кого-то совсем не актуальна часть пунктов, указанных ниже. А кто-то может дополнить этот перечень. В любом случае не помешает сосредоточиться и понять, можно ли со спокойной душой считать сезон закрытым.
Итак, идем по пунктам: какие действия надо совершить, закрывая сад на зиму.
Отключить электричество. Во многих садоводствах оно и так уже отключено. Но предосторожности такого рода лишними не бывают, чтобы не было причины для беспокойства, лучше отключить от электрической сети все приборы и проверить, везде ли выключен свет, словом, дом желательно полностью обесточить.
Вылить воду из умывальника, кувшинов, чайника и всех прочих емкостей.
Смазать петли и замки на всех дверях, а также на калитке. Навесные замки надо обязательно защитить от воды и снега. Иначе после дождей и заморозков попавшая внутрь замков вода замерзнет, и замки не открыть.
Закрыть вентиляционные отверстия в подвале. Даже если их прикрывает металлическая сетка, все равно есть вероятность проникновения в дом через эти отверстия какой-нибудь живности. Кроме того, это дополнительный источник влаги, а сырость в дачном домике приводит к появлению грибка, плесени.
Хорошо упаковать или увезти оставшиеся продукты. Крупы, мука и прочие припасы могут стать отличной трапезой для грызунов. Пластмассовые контейнеры – плохая защита. Мышкам не по зубам только продукты, упакованные в стеклянные или жестяные банки.
Увезти запасы семян, у которых срок годности еще не истек, их вполне можно посеять весной. Тем более, если семена заготовлены собственноручно. О них забывают частенько, закрутились со сборами, крупные вещи увезли, а мелочи остались. От грызунов-то можно их спрятать, но зимой на даче условия для хранения семян не самые подходящие, они могут испортиться, утратить всхожесть.
Убрать с глаз все, что может привлечь воров. Убывая надолго, стоит позаботиться о защите дачи от непрошеных гостей.
Повесить кормушки для птиц. Однако если никто из семьи не будет зимой проведать сад, то не стоит вешать такую кормушку, в которую нужно регулярно подсыпать корм. Другое дело – развешанные в саду кусочки несоленого сала, сеточки, наполненные смесью растопленного жира и семян, головки подсолнухов и тому подобные подкормки. А еще можно оставить часть ягод на кустах рябины, калины, боярышника и других. На всю зиму, конечно, не хватит, но хоть как-то подкормить птичек.
Подготовить "аварийные" запасы. Не случайно здесь поставлены кавычки, речь не об аварийной ситуации, а об элементарной предусмотрительности. Ведь какие-то сложности легко предвидеть и предупредить. Например, если с осени припрятать небольшую лопату в удобном местечке у забора, то зимой или ранней весной не придется прыгать через него, а просто откопать калитку. Она пригодится и для того, чтобы накидать больше снега на укрытие с виноградом, розами или на землянику. Приготовленный загодя и занесенный в дом запас сухих дров позволит без труда растопить печку или разжечь камин (спички лучше привезти с собой). Каждый хозяин может хорошенько подумать, что еще ему пригодится во время зимнего визита на дачный участок.
Слить топливо из двигателей бензиновых моделей дачной техники: пил, триммеров, газонокосилок и прочего. Удостовериться, что на участке не осталось забытых инструментов.
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