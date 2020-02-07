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7 февраля -4°C

Алтайские власти ищут инвесторов на лакомые участки непостроенного мега-свинокомплекса

Минсельхоз Алтайского края опубликовал список площадок, предназначенных под реализацию инвестиционных проектов. Их немного, самые «нафаршированные» коммуникациями — участки непостроенного комплекса «Алтайский бекон». Несмотря на свою привлекательность, они так и не обрели нового хозяина.

"Алтайский бекон".
"Алтайский бекон".
Олег Богданов

Согласно реестру минсельхоза Алтайского края, от бывшего «Алтайского бекона» осталось 11 земельных участков — шесть в Косихинском районе и пять — в Первомайском.

Самые крупные из них — по 40 и 50 га в Баюновоключевском и Жилинском сельсоветах Первомайского района. Здесь есть все необходимое — линии электропередач и гравийная дорога, граничащая с федеральной трассой, возможность бурения скважин, доступна сотовая связь. Газ можно подвести от соседних сел.

Пять площадок в Косихинской районе уже газифицированы.

Почему площадки пустуют

С момента, как стало известно, что «Алтайский бекон» не будет построен, прошло уже больше восьми лет. На долгие годы площадки канули в небытие — чиновники о них словно забыли, упоминая лишь изредка и вскользь.

На одном из комплексов &quot;ЭкоНивы АПК холдинг&quot;.
На одном из комплексов «ЭкоНивы АПК холдинг».
ekoniva-apk.ru

А между тем, в их инфраструктуру были вложены сотни миллионов из краевого бюджета, которые по сути оказались зарыты в землю.

Надо сказать, что все эти годы в сельском хозяйстве региона серьезных инвесторов и не появлялось.

Лишь только в прошлом году в край зашли крупные федеральные игроки — «ЭкоНива-Холдинг» и «Черкизово», которые выбрали для своего развития другие районы.

«ЭкоНива» остановилась на Тальменском — здесь ближе Новосибирская область, где у инвестора уже есть крупный животноводческий комплекс и строиться молочный завод. «Черкизово» для строительства новых птичников выбрало Зональный район, где уже расположены мощности купленного им «Алтайского бройлера».

Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин

Как отмечают эксперты, слабой стороной площадок в Косихинском и Первомайском районах является кадровый вопрос — квалифицированных специалистов не хватает, число жителей окрестных сел непрерывно снижается.

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