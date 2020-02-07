Алтайские власти ищут инвесторов на лакомые участки непостроенного мега-свинокомплекса

Согласно реестру минсельхоза Алтайского края, от бывшего «Алтайского бекона» осталось 11 земельных участков — шесть в Косихинском районе и пять — в Первомайском.
Самые крупные из них — по 40 и 50 га в Баюновоключевском и Жилинском сельсоветах Первомайского района. Здесь есть все необходимое — линии электропередач и гравийная дорога, граничащая с федеральной трассой, возможность бурения скважин, доступна сотовая связь. Газ можно подвести от соседних сел.
Пять площадок в Косихинской районе уже газифицированы.
Почему площадки пустуют
С момента, как стало известно, что «Алтайский бекон» не будет построен, прошло уже больше восьми лет. На долгие годы площадки канули в небытие — чиновники о них словно забыли, упоминая лишь изредка и вскользь.
А между тем, в их инфраструктуру были вложены сотни миллионов из краевого бюджета, которые по сути оказались зарыты в землю.
Надо сказать, что все эти годы в сельском хозяйстве региона серьезных инвесторов и не появлялось.
Лишь только в прошлом году в край зашли крупные федеральные игроки — «ЭкоНива-Холдинг» и «Черкизово», которые выбрали для своего развития другие районы.
«ЭкоНива» остановилась на Тальменском — здесь ближе Новосибирская область, где у инвестора уже есть крупный животноводческий комплекс и строиться молочный завод. «Черкизово» для строительства новых птичников выбрало Зональный район, где уже расположены мощности купленного им «Алтайского бройлера».
Как отмечают эксперты, слабой стороной площадок в Косихинском и Первомайском районах является кадровый вопрос — квалифицированных специалистов не хватает, число жителей окрестных сел непрерывно снижается.