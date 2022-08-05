8 августа
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Экономика

Алтайский край подарил ЛНР автобусы и спецтехнику

Передача автобусов и спецтехники Славяносербскому району Луганской народной республики (ЛНР) от Алтайского края состоялась 5 августа. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Правительство Алтайского края

Глава района Сергей Крамаренко поблагодарил Алтайский край и Россию за помощь в возвращении к нормальной жизни, в которой появилась возможность «свободно дышать, развиваться и строить наше будущее».

«Сегодня для нас значимое событие. Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь», — подчеркнул Сергей Крамаренко.

Крамаренко заверил алтайских партнеров, что полученная техника будет долго служить району и его жителям.

Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Правительство Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Правительство Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Правительство Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Помощь Славяносербскому району ЛНР от Алтайского края
Правительство Алтайского края

Напомним, Алтайский край и Славяносербский район Луганской Народной Республики в рамках союзного строительства будут сотрудничать по всем направлениям, чтобы добиться успехов в политической и социально-экономической сферах.

Отраслевая структура производства этого района принадлежит к аграрной категории, которая ориентирована на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Это похоже на отраслевую структуру нашего края, и поэтому специалисты нашего региона активно помогают восстанавливать экономику в этом районе.

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