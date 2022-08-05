Алтайский край подарил ЛНР автобусы и спецтехнику

Передача автобусов и спецтехники Славяносербскому району Луганской народной республики (ЛНР) от Алтайского края состоялась 5 августа. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Глава района Сергей Крамаренко поблагодарил Алтайский край и Россию за помощь в возвращении к нормальной жизни, в которой появилась возможность «свободно дышать, развиваться и строить наше будущее».

«Сегодня для нас значимое событие. Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь», — подчеркнул Сергей Крамаренко.

Крамаренко заверил алтайских партнеров, что полученная техника будет долго служить району и его жителям.

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Напомним, Алтайский край и Славяносербский район Луганской Народной Республики в рамках союзного строительства будут сотрудничать по всем направлениям, чтобы добиться успехов в политической и социально-экономической сферах.

Отраслевая структура производства этого района принадлежит к аграрной категории, которая ориентирована на растениеводство, животноводство, овощеводство и садоводство. Это похоже на отраслевую структуру нашего края, и поэтому специалисты нашего региона активно помогают восстанавливать экономику в этом районе.