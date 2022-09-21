21 сентября
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Экономика

Алтайский зернопераработчик «Гилевский элеватор» сменил владельца

Новым владельцем «Гилевского элеватора» стал алтайский предприниматель Алексей Мельников. Об этом рассказал «Интерфакс».

Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
Зерно, пшеница, сельское хозяйство.
СС0

Компании Мельникова «Рентар» принадлежат 100% в «Гилевском элеваторе» и «Алтайские элеваторы».

Ранее владельцем компаний был Андрей Тикиляйнен. Ему также принадлежали несколько московских фирм в различных долях.

«Гилевский элеватор» занимается хранением и складированием зерна. Выручка предприятия в 2021 году составила 120 млн рублей, чистая прибыль — более 30 млн рублей.

На «Гилевском элеваторе» выпускают пшеничную муку, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, комбикорм и кормосмеси.

Ранее апелляционный суд вынес решение по делу алтайского завода «Кучуксульфат».

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