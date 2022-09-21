Алтайский зернопераработчик «Гилевский элеватор» сменил владельца

Компании Мельникова «Рентар» принадлежат 100% в «Гилевском элеваторе» и «Алтайские элеваторы».
Ранее владельцем компаний был Андрей Тикиляйнен. Ему также принадлежали несколько московских фирм в различных долях.
«Гилевский элеватор» занимается хранением и складированием зерна. Выручка предприятия в 2021 году составила 120 млн рублей, чистая прибыль — более 30 млн рублей.
На «Гилевском элеваторе» выпускают пшеничную муку, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, комбикорм и кормосмеси.
Ранее апелляционный суд вынес решение по делу алтайского завода «Кучуксульфат».