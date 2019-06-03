Арбитражный суд запретил Сбербанку продавать «Ключевской элеватор»

Арбитражный суд Алтайского края запретил Сбербанку продавать имущество «Ключевского элеватора», которое ранее он как кредитор оставил за собой. В состав имущества входит сам элеватор и участок под ним. Обеспечительные меры приняты по требованию конкурсного управляющего, которому стало известно о том, что банк уже выставил объект на продажу на разных торговых площадках.

Как элеватор оказался у банка

Решение оставить за собой заложенное под кредиты производственное здание элеватора (общей площадью 9,6 тыс. кв. метров) и участок под ним (187 262 кв. метра) Сбербанк принял в начале 2019 года. В банке свое решение объяснили неэффективным проведением торгов арбитражным управляющим и снижением стоимости реализации «ниже рынка».

«Сбербанк воспользовался своим законным правом. Дальнейший порядок реализации определяется собственником в зависимости от конъюнктуры рынка», — пояснили в пресс-службе кредитного учреждения агентству «Атмофсера».

На собрании кредиторов стороны вроде бы пришли к согласию и договорились обязать конкурсного управляющего все, что он требует, передать банку. Хотя в ходе собрания другие кредиторы и арбитражник возражали.

Почему кредиторы возражали

Кредиторы и конкурсный управляющий настаивали на том, что продажа комплекса отдельными лотами с исключением той части, что отойдет Сбербанку, может нарушить целостность производственного процесса.

Как сообщает портал sibinfo.su, в единый производственный цикл включена мельница, без которой элеватор работать не сможет, но Сбербанку она не принадлежит. Кроме того, в здании элеватора находится оборудование, тоже не принадлежащее этому банку, которое неразрывно связано с элеватором, вмонтировано и забетонировано в его стенах. Его демонтаж может привести к разрушению несущих конструкций здания.

В дальнейшем конкурсный управляющий утверждал, что действия Сбербанка приведут к снижению ликвидности имущества и сделают его коммерчески непривлекательным. Его позицию поддерживал, в частности, «Газпромбанк» — еще один кредитор элеватора.

Что сделал Сбербанк

Однако в банке полагали, что доводы конкурсного управляющего о снижении ликвидности и коммерческой привлекательности являются предположительными — ведь покупатель может приобрести и остальное имущество элеватора.

Поэтому Сбербанк перечислил в «Ключевской элеватор» часть суммы денег за имущество и зарегистрировал за собой и элеватор, и участок. А в конце апреля выставил все это на аукцион. Торги с понижением цены должны были состояться 3−4 июня, стартовая цена 100,1 млн рублей, цена отсечения (то есть минимальная) — 67,1 млн рублей (все с учетом НДС). Принятие заявок завершилось 31 мая.

Что было дальше

Но взаимоотношения остальных кредиторов и арбитражника обострились. 28 мая фермер из Ключевского района Федор Похожалов, которому элеватор должен менее 600 тыс. рублей, добился в суде признания недействительным решения собрания кредиторов, после которого имущество и отошло Сбербанку.

30 мая конкурсный управляющий «Ключевского элеватора» Андрей Моисеенко обратился в арбитраж с требованием принять обеспечительные меры: запретить проводить аукцион и приостановить торги, проводимые на площадках «Сбербанк АСТ», АО «РАД» и на «Портал «DA».

Он утверждал, что продажа не позволит ему исполнить судебный акт (по которому, правда, решение еще не вынесено). И вновь заявил, что демонтаж части оборудования нанесет ущерб другому имуществу элеватора.

Что решил суд

31 мая судья Анжелика Донцова удовлетворила требования конкурсного управляющего: запретила проводить торги и приостановила аукционы на всех трех площадках.

Из определения арбитражного суда:

В производстве арбитражного суда имеется заявление о разрешении разногласий с кредиторами и утверждении «Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника», в рамках которого принадлежность имущества, выставленного ПАО «Сбербанк» на реализацию, является предметом спора. Заявленные конкурсным управляющим обеспечительные меры фактически направлены на сохранение существующего положения до разрешения спора. Суд приходит к выводу, что непринятие указанных обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта в будущем.

Что случилось с «Ключевским элеватором»