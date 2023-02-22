Бывший собственник крупного алтайского свинокомплекса считает свое уголовное дело сфабрикованным

Тальменский райсуд 20 февраля вынес обвинительный приговор по громкому делу о мошенничестве, связанному с деятельностью крупнейшего алтайского свинокомплекса — компании «Алтаймясопром». Признанный виновным бизнесмен Александр Юган получил условный срок, но вину не признал и заявил, что его уголовное дело сфабриковано. Информацию о приговоре сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

С чего все началось

В фактической собственности Александра Югана были два предприятия — «Алтаймясопром» и «Кузбассмясопром», вид деятельности обоих — разведение свиней.

«Алтаймясопром» начал строить свиноводческий комплекс в Алтайском крае — в Тальменской районе — в 2011 году, и на финансирование проекта инвестор получил крупные кредиты во «Внешэкономбанке». Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 12 млрд рублей.

Между тем, в процессе работы «Алтаймясопрома» у компании стали возникать и другие долговые обязательства — появились новые кредиторы. В дальнейшем арбитражный суд края признал «Алтаймясопром» банкротом. Действия Александр Югана в ходе банкротства и заинтересовали следователей.

Александр Юган ( слева) и Борис Панов. Altairegion22.ru

В чем суть преступления

По сообщению пресс-службы судов, Юган дал сотрудникам «Алтаймясопрома», в том числе его гендиректору, указание вывозить часть оборудования, поставляемого компанией на алтайскую площадку компанией «СибТЭКС», «Кузбассмясопром» — так сказать, по мере поступления.

«При этом он умолчал об истинном финансовом состоянии «Алтаймясопрома», — отмечает пресс-служба.

И сотрудники «Алтаймясопрома», исполняя указание, вывезли оборудование на территорию свинокомплекса «Кузбассмясопром».

При этом сам бизнесмен, используя печати «Алтаймясопрома» и подконтрольных ему фирм («Управляющая компания «Кем-Ойл», «Кем-Ойл Трейд» и «Новые технологии»), организовал изготовление поддельных документов, отражающих фиктивные гражданско-правовые сделки с отчуждаемым имуществом.

Следствие полагало, что это привело к уменьшению конкурсной массы обанкротившегося «Алтаймясопрома» на 166,2 млн рублей.

Запуск первой очереди свинокомплекса «Алтаймясопром». 24 августа 2011 года. Из открытых источников в Интернете

Что решил суд

Тальменский райсуд пришел к выводу: Александр Юган таким способом похитил имущество «Алтаймясопрома» «путем обмана, противоправно и безвозмездно изъяв его и обратив в пользу подконтрольного ему юрлица» — «Кузбассмясопром».

Тем самым он причинил «Алтаймясопрому» материальный ущерб на 166,2 млн рублей. «Впоследствии похищенным имуществом подсудимый распорядился по собственному усмотрению», — приводит пресс-служба информацию из приговора.

Что об этом думает бизнесмен

Информация о том, как отнесся к обвинениям сам Александр Юган, скудная. Из сообщения пресс-службы судов ясно, что он не признал вину и заявил, что дело сфабриковано для того, чтобы завладеть предприятием.

Однако суд счел, что его вина была доказана.

«Алтаймясопром», Тальменский район. tal-alt.ru

Какое наказание вынес суд

Бизнесмена обвиняли в преступлениях по двум статьям УК РФ: ст. 195, часть 1 (неправомерные действия при банкротстве) и 159, часть 4 (мошенничество). Виновным его признали по обоим статьям.

Наказание по ст. 195 — штраф 400 тыс. рублей. Однако от этого наказания его освободили в связи с истечением сроков давности.

А вот по 159-й Югану дали четыре года лишения свободы, но условно — с испытательным сроком четыре года. Кроме того, ему надлежит выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей в доход федерального бюджета.

Приговор вынесен пока только в первой инстанции.

Что сейчас со свинокомплексом

С февраля 2019 года свинокомплексом в Тальменском районе управляет компания «МитПром». О ее планах altapress.ru рассказывал в сентябре 2022 года.

В том же 2019 году Александр Юган был признан банкротом как предприниматель. Его финансовый управляющий не выявил у него признаком преднамеренного и фиктивного банкротства.

И в ходе банкротной процедуры компания «МитПром» купила на торгах часть принадлежавшего бизнесмену имущества в Тальменском районе — здание офиса площадью 788 кв. метров и участок под ним.

Известно также, что в ходе банкротства «Алтаймясопрома» Александр Юган и Светлана Костомарова солидарно привлечены к субсидиарной ответственности и к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 532 млн рублей. Информация опубликована в едином федреестре сведений о банкротстве.