Более 2,7 миллионов клиентов получают пенсию в Сибирском Сбербанке

Для клиентов пенсионного возраста Сбер подготовил ряд привилегий. К примеру, счет Активный возраст — минимальная сумма открытия составляет тысячу рублей, а на остаток по карте копятся проценты по ставкам 6,8% для получающих пенсию в Сбере и 4,8% - для всех остальных. Данные ставки вступают в силу с 4 октября.
Кроме того, пенсионерам доступна бесплатная СберКарта, плата за обслуживание которой составляет 0 рублей, а на остаток на карте начисляются бонусы по ставке 3,5%. Подать заявку на оформление карты, открытие счета Активный возраст или перевод пенсии в Сбербанк можно на официальном сайте.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Наша очень важная задача — найти для каждой социальной группы наилучшие решения. Мы стараемся сделать наши услуги максимально комфортными, и теперь люди пенсионного возраста могут безопасно и быстро оформить пенсионные продукты на сайте или в мобильном приложении без посещения отделения. Кроме того, мы работаем в тесном контакте с Пенсионным фондом России, и все заявки, поданные через СберБанк Онлайн, рассматриваются менее, чем за три дня».