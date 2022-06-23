Более 45 млрд рублей доверили Россельхозбанку жители Алтая

Общий совокупный портфель привлеченных средств клиентов в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка составляет 45,9 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился на 4 млрд рублей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Общий объем средств корпоративных клиентов банка превысил 25 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16%. Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют региональные компании из сегмента среднего и малого бизнеса. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 16 млрд рублей, он увеличился с января 2022 года на 23%, или на 3 млрд рублей.

Положительная динамика сохраняется и в работе над привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. На середину июня 2022 года вклады частных клиентов превысили 20,5 млрд рублей, рост с начала года составил более 800 млн или 4%.

«Доверие наших клиентов — это залог успешной работы. Мы стараемся в любых условиях и обстоятельствах работать максимально эффективно и оперативно. Это дает свои результаты. Нам удается оставаться привлекательным и надежным партнером для жителей Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, из которых всегда можно выбрать тот, который подходит для сбережения и преумножения ваших средств. Особые условия по вкладам банк предлагает при дистанционном открытии и размещении денежных средств», — отметил директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

Прирост обеспечивает сегмент новых видов вкладов для частных лиц: «Доходный», «Накопительный счет», «Комфортный». Россельхозбанк предлагает и линейку вкладов для долгосрочного накопления: «Пополняемый» и «Пенсионный».

Кроме того, до 15 июля в банке действует акция «Верный расчет», по которой новые клиенты могут получить вознаграждение в размере 2 022 рубля при переводе пенсионных выплат на карту, открытую на базе платежной системы МИР в рамках тарифного плана «Пенсионный». Клиенту необходимо на протяжении четырех месяцев совершать минимум одну транзакцию по карте. Ежемесячно при выполнении условий банк будет начислять 505,50 рублей, максимальная сумма выплат составит 2022 рубля.

Подробнее о тарифах обслуживания можно узнать у сотрудников в любом офисе банка в регионе.