23 июня
﻿
Экономика

Более 45 млрд рублей доверили Россельхозбанку жители Алтая

Общий совокупный портфель привлеченных средств клиентов в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка составляет 45,9 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился на 4 млрд рублей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Рост наблюдается как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Общий объем средств корпоративных клиентов банка превысил 25 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16%. Наибольший интерес к размещению свободных средств в депозиты демонстрируют региональные компании из сегмента среднего и малого бизнеса. Объем портфеля привлеченных средств данной категории клиентов превышает 16 млрд рублей, он увеличился с января 2022 года на 23%, или на 3 млрд рублей.

Положительная динамика сохраняется и в работе над привлечением средств населения Алтайского края и Республики Алтай. На середину июня 2022 года вклады частных клиентов превысили 20,5 млрд рублей, рост с начала года составил более 800 млн или 4%.

«Доверие наших клиентов — это залог успешной работы. Мы стараемся в любых условиях и обстоятельствах работать максимально эффективно и оперативно. Это дает свои результаты. Нам удается оставаться привлекательным и надежным партнером для жителей Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня Россельхозбанк предлагает широкую линейку финансовых инструментов, из которых всегда можно выбрать тот, который подходит для сбережения и преумножения ваших средств. Особые условия по вкладам банк предлагает при дистанционном открытии и размещении денежных средств», — отметил директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

Прирост обеспечивает сегмент новых видов вкладов для частных лиц: «Доходный», «Накопительный счет», «Комфортный». Россельхозбанк предлагает и линейку вкладов для долгосрочного накопления: «Пополняемый» и «Пенсионный».

Кроме того, до 15 июля в банке действует акция «Верный расчет», по которой новые клиенты могут получить вознаграждение в размере 2 022 рубля при переводе пенсионных выплат на карту, открытую на базе платежной системы МИР в рамках тарифного плана «Пенсионный». Клиенту необходимо на протяжении четырех месяцев совершать минимум одну транзакцию по карте. Ежемесячно при выполнении условий банк будет начислять 505,50 рублей, максимальная сумма выплат составит 2022 рубля.

Подробнее о тарифах обслуживания можно узнать у сотрудников в любом офисе банка в регионе.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость