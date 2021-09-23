Что такое углеродный сбор и когда им могут обложить россиян

2 Для чего нужен новый налог?

Эксперты подчеркивают, что главная задача — урегулировать углеродный контроль на национальном уровне, чтобы не зависеть от неожиданных решений ЕС и США.

Представитель ОМК при этом считает, что взимать углеродный сбор с компаний лучше при условии освобождения их от транспортного налога.