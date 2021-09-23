Что такое углеродный сбор и когда им могут обложить россиян

Предположительно, на разработку проекта уйдет 1−1,5 года, ссылается издание на персональный источник и Объединенную металлургическую компанию (ОМК).
Отмечается, что в любой момент темпы могут ускориться.
Эксперты подчеркивают, что главная задача — урегулировать углеродный контроль на национальном уровне, чтобы не зависеть от неожиданных решений ЕС и США.
Представитель ОМК при этом считает, что взимать углеродный сбор с компаний лучше при условии освобождения их от транспортного налога.
Сумм налогообложения пока не называют.
Известно, что в настоящий момент на рассмотрении находятся 3 варианта реализации «углеродной» инициативы. К примеру, бизнес, превысивший верхнюю границу выбросов СО2, будет платить сбор по установленной ставке. Кроме того, возможно внедрение системы торговли квотами за выбросы.
Напомним, недавно металлурги выступили против повышения налога на прибыль.