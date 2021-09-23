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Экономика

Что такое углеродный сбор и когда им могут обложить россиян

Российское правительство готовит национальный вариант углеродного налога. Он станет аналогом сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, разработанного в Евросоюзе (ЕС), сообщают «Ведомости».

Налоги. Бизнес. Расчеты.
Налоги. Бизнес. Расчеты.
Pixabay.com
1 Когда в стране введут углеродный сбор?

Предположительно, на разработку проекта уйдет 1−1,5 года, ссылается издание на персональный источник и Объединенную металлургическую компанию (ОМК).

Отмечается, что в любой момент темпы могут ускориться.

2 Для чего нужен новый налог?

Эксперты подчеркивают, что главная задача — урегулировать углеродный контроль на национальном уровне, чтобы не зависеть от неожиданных решений ЕС и США.

Представитель ОМК при этом считает, что взимать углеродный сбор с компаний лучше при условии освобождения их от транспортного налога.

Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы.
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы.
архив ОАО «Алтай-Кокс»
3 Как будут начислять налог на «чрезмерность» углекислого газа?

Сумм налогообложения пока не называют.

Известно, что в настоящий момент на рассмотрении находятся 3 варианта реализации «углеродной» инициативы. К примеру, бизнес, превысивший верхнюю границу выбросов СО2, будет платить сбор по установленной ставке. Кроме того, возможно внедрение системы торговли квотами за выбросы.

Напомним, недавно металлурги выступили против повышения налога на прибыль.

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