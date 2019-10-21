Фирма из Барнаула обанкротила владельцев франшизы «Бахетле» и сети «Добрянка»

От каждого по полмиллиарда
Банкротами братья Насоленко признаны 16 октября. Ранее в арбитраже велась процедура реструктуризации их задолженности, но она оказалась безуспешной. В итоге арбитраж ввел обоим процедуру реализации имущества — то есть распродажи. У них общий финансовый управляющий — Андрей Смирнов.
В реестр требований кредиторов Евгения Насоленко уже включен его долг «Брокер-Консалту» в сумме 575,7 млн рублей. Примерно такая же задолженность включена в реестр и Виталия Насоленко.
Откуда взялся долг
В материалах дела содержится информация о том, какие события в жизни братьев-бизнесменов предшествовали банкротству. Компания «Капитал» взяла в банке «Ак Барс» кредит на сумму 544 млн рублей под 9% годовых. Насоленко были поручителями. Но долг так и не вернули.
В конце 2016 году банк уступил этот долг алтайской фирме «Коллекторское агентство Брокер-Консалт». Насоленко его не погасили и коллектору, что и стало основанием для обращения в арбитраж с заявлением об их банкротстве.
Новосибирская компании «НТС» братьев Виталия и Евгения Насоленко развивает сеть магазинов среднего класса «Добрянка», ранее altapress ru сообщал, что она подыскивает площадку для магазина в Барнауле (а также в других городах Сибири).
Братья также владеют франшизой «Бахетле».
Что дает банкротство
Как банкротство двух братьев повлияет на их бизнес, пока неясно. Реализация имущества, как правило, заканчивается списанием долгов обанкротившихся граждан, после чего они могут начать жизнь с чистого листа. Но с некоторыми ограничениями.
После списания долгов гражданин обязан сообщать банкам (если он туда обратится за кредитом) о своем статусе в течение пяти лет, и прогнозировать, как к этому отнесутся банки, трудно.
Кроме того, еще три года после завершения реализации имущества гражданин не имеет права занимать должности в органах управления юрлица или как-то еще участвовать в его управлении.
В некоторых случаях суд не списывает долги — именно так произошло в деле о банкротстве бывшего гендиректора «Ключевского элеватора» Юрия Титова.