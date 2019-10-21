Фирма из Барнаула обанкротила владельцев франшизы «Бахетле» и сети «Добрянка»

Арбитражный суд Новосибирской области признал личными банкротами братьев Евгения и Виталия Насоленко, владеющих франшизов «Бахетле» и торговой сетью «Добрянка». Заявление об этом подала в арбитраж барнаульская фирма «Коллекторское агентство Брокер-Консалт».

От каждого по полмиллиарда

Банкротами братья Насоленко признаны 16 октября. Ранее в арбитраже велась процедура реструктуризации их задолженности, но она оказалась безуспешной. В итоге арбитраж ввел обоим процедуру реализации имущества — то есть распродажи. У них общий финансовый управляющий — Андрей Смирнов.

В реестр требований кредиторов Евгения Насоленко уже включен его долг «Брокер-Консалту» в сумме 575,7 млн рублей. Примерно такая же задолженность включена в реестр и Виталия Насоленко.

Откуда взялся долг

В материалах дела содержится информация о том, какие события в жизни братьев-бизнесменов предшествовали банкротству. Компания «Капитал» взяла в банке «Ак Барс» кредит на сумму 544 млн рублей под 9% годовых. Насоленко были поручителями. Но долг так и не вернули.

В конце 2016 году банк уступил этот долг алтайской фирме «Коллекторское агентство Брокер-Консалт». Насоленко его не погасили и коллектору, что и стало основанием для обращения в арбитраж с заявлением об их банкротстве.

Новосибирская компании «НТС» братьев Виталия и Евгения Насоленко развивает сеть магазинов среднего класса «Добрянка», ранее altapress ru сообщал, что она подыскивает площадку для магазина в Барнауле (а также в других городах Сибири).

Братья также владеют франшизой «Бахетле».

«Добрянка» vk.com/my_dobryanka

Что дает банкротство

Как банкротство двух братьев повлияет на их бизнес, пока неясно. Реализация имущества, как правило, заканчивается списанием долгов обанкротившихся граждан, после чего они могут начать жизнь с чистого листа. Но с некоторыми ограничениями.

После списания долгов гражданин обязан сообщать банкам (если он туда обратится за кредитом) о своем статусе в течение пяти лет, и прогнозировать, как к этому отнесутся банки, трудно.

Кроме того, еще три года после завершения реализации имущества гражданин не имеет права занимать должности в органах управления юрлица или как-то еще участвовать в его управлении.

В некоторых случаях суд не списывает долги — именно так произошло в деле о банкротстве бывшего гендиректора «Ключевского элеватора» Юрия Титова.