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Экономика

Гречка начала разбухать в цене, подогреваемая слухами о дефиците

Цены на гречку в России вновь начали расти после серьезного подорожания в 2020 году, пишут «Ведомости».

Гречневая каша.
Гречневая каша.
CC0

По прогнозам экспертов, рост цены на гречку по итогу может дойти до 15%.

«Еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5−15% начиная с марта и апреля», — отмечает издание со ссылкой на представителя одной из сети магазинов.

По мнению специалистов, подорожает не только гречка, но и вырастет на 3−5% стоимость пшена и овсяных хлопьев.

Примечательно, что уровень цен на некоторые крупы уже и так высокий после ажиотажного спроса весной 2020 года.

Например, гречка в рознице, согласно данным Росстату, за год подорожала на 36% - до 94,3 рублей за килограмм.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

«Нынешнее удорожание имеет разные причины. Рост цен на овсяную крупу объясняется неурожаем, на гречку — дефицитом на рынке. Кроме того, на ситуацию влияет и рост стоимости упаковки (пленки и картона)», — поясняет издание.

Представители некоторых ритейлеров отмечают, что на складах есть товарный запас по старым ценам, поэтому сейчас, например, пытаются договориться с поставщиками о поэтапном повышении.

Минпромторг попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции — отдельно по ценам на крупы.

Ранее в Алтайском крае выставили на продажу мини-завод по производству гречневой крупы и посулили большую выгоду, назвав вложение выгодным.

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