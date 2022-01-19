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Экономика

Кабмин разрабатывает проекты по повышению зарплат бюджетников в отстающих регионах

Сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих регионах и отраслях могут повысить ставки по зарплате, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству России.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

В настоящий момент обсуждение этого вопроса ведется на уровне рабочих групп.

На сокращение разрыва в зарплатах из бюджета страны придется выделить 1,5 трлн рублей за три года, рассказал изданию главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач.

По информации издания, майские указы президента в 2012 году помогли повысить зарплаты бюджетникам, но полностью задача не была выполнена, так как разрыв в зарплате между сотрудниками одной и той же квалификации может отличаться в несколько раз в разных регионах РФ, пишет Газета.Ru.

Между тем средняя зарплата российских чиновников в 2020 году увеличилась на 9,2% и составила 65,8 тыс. рублей. Численность чиновников также упала на 9,2%, поэтому зарплатный фонд так и не вырос.

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