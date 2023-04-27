27 апреля
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Экономика

Кредитная карта «120 дней» банка «Открытие» названа лучшей на рынке

Кредитная карта «120 дней» банка «Открытие» возглавила рейтинг «Лучшие кредитные карты с кешбэком в категории „на все“ в апреле 2023 года» финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали условия кредитных карт с кешбэком «на все» банков из топ-100 и с помощью калькулятора сервиса рассчитали 20 наиболее выгодных вариантов для заемщиков. Помимо размера максимального кешбэка при составлении рейтинга учитывались срок льготного периода, сумма обязательного платежа в льготный период, условия снятия наличных, возможность оформления карты онлайн, набор дополнительных сервисов, онлайн управления категориями кешбэка, надежность и значимость банка на рынке.

По совокупности этих критериев карта «120 дней» банка «Открытие» признана лучшей на рынке.

«120 дней» — самая популярная кредитная карта в линейке банка «Открытие». Выпускается и обслуживается бесплатно, имеет льготный период 120 дней без платежей и процентов. Акция, в рамках которой клиенты, оформляющие новую кредитку получают кешбэк 5% на все покупки в течение месяца и увеличенный до 180 дней первый льготный период без процентов и платежей, продлится до 30 апреля 2023 года включительно. Кредитный лимит по карте — до 500 000 рублей.

Оформить карту можно онлайн на сайте банка или в мобильном приложении, с бесплатной доставкой, а также в офисах «Открытия».

Подробнее с условиями оформления кредитной карты «120 дней» можно на сайте банка.

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