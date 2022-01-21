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Экономика
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Кредитный портфель малого и среднего бизнеса банка «Открытие» вырос за 2021 год на 40%

В 2021 году банк «Открытие» выдал компаниям малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 218 млрд рублей и профинансировал более 24 тысяч проектов.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Кредитный портфель МСБ банка «Открытие» вырос за год на 40%. При этом темп роста кредитного портфеля превысил рыночные показатели в 1,5 раза. В целом прирост рынка кредитования МСБ за 11 месяцев составил 22,3%, в то время как прирост «Открытия» составил 32,3% на основании данных ЦБ за 11 месяцев.

Банк активно развивает онлайн-кредитование через дистанционные каналы. В 2021 году 88% кредитов компаниям малого бизнеса было выдано без визита в банк. Система принятия решений построена на скоринговых технологиях, такой подход позволяет клиентам получать кредиты без залога и документов по суммам до 10 млн рублей.

Надия Черкасова,
заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

«В течение последних 12 месяцев мы наблюдали рост заявок на кредитование от предпринимателей, частично это был эффект отложенного спроса предыдущего года и доступности цифрового кредитования. Банк „Открытие“ активно развивал digital-каналы, это позволило нам в 2021 году нарастить кредитование и выдать 88% кредитов малому бизнесу без визита в банк. Дополнительным драйвером роста кредитования стала реализация мер господдержки МСБ. По итогам 2021 года кредитный портфель госпрограмм банка достиг 66 млрд рублей, что составило 30% от общего кредитного портфеля МСБ».

ПАО Банк «ФК Открытие»

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