Кредитование малого и среднего бизнеса в Россельхозбанке на Алтае выросло на треть.

Благодаря конкурентным процентным ставкам, а также регулярным стимулирующим акциям, кредитный портфель для среднего, малого и микробизнеса в Алтайском филиале Россельхозбанка с начала года превысил 12 млрд рублей. Рост в сравнении с таким же периодом прошлого года составил 30%. При этом из всех средств, предоставленных для микробизнеса, по льготной ставке было выдано 98%.

«Позитивная динамика кредитного портфеля демонстрирует результаты нашей работы по поддержке среднего, малого и микробизнеса. В рамках кредитного продукта „МикроАПК“ аграрии могут предоставить к заявке сокращенный перечень документов, действует упрощенная процедура принятия решения, возможность беззалогового кредитования и льготная ставка кредитования до 5% годовых. Для членов АККОР работает процедура, предусматривающая облегченный пакет документов. Платежи и переводы при использовании данного продукта можно с удобством осуществлять через интернет-банк, а снятие и внесение наличных возможно с помощью корпоративной карты. Если речь идет о крупных суммах, работу с наличными лучше доверить нашей службе инкассации — тем более, эта услуга для клиентов РСХБ предоставляется на специальных условиях и по упрощенному порядку. Наша деятельность способствует не только росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора и реализации масштабных проектов, но и решению важнейших социальных задач: поддержке занятости и повышения качества жизни на Алтае», — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Россельхозбанк предлагает полный спектр расчетно-кассовых услуг для бизнеса любого размера. Для удобства своих клиентов в банке имеется возможность открыть счет без посещения отделения банка (достаточно подать заявку в режиме онлайн). Существует возможность срочных переводов, а также возможность управлять собственными счетами через личный кабинет. Для дистанционного обслуживания разработаны более низкие тарифы. Самый популярный тариф расчетно-кассового обслуживания для малого бизнеса в линейке банка — «Расчетный Эконом». Он подойдет субъектам с оборотами до 500 млн рублей и включает в себя целый комплекс бонусов: бесплатные внутрибанковские платежи; пакет из 10 бонусных внешних платежей; бесплатный выпуск и обслуживание корпоративной карты в течение 12 месяцев; внесение наличных средств на сумму до 100 тысяч рублей без комиссии*; бесплатное ведение зарплатного проекта.

По данным на конец сентября 2022 года, компании Алтая и предприниматели держат на расчетных счетах банка порядка 5,5 млрд рублей, на депозитных счетах — более 18 млрд рублей. Всего в линейке Россельхозбанка 10 тарифных планов как с абонентской платой, так и без нее, под любые потребности бизнеса. Для предприятий АПК банк разработал специальную линейку «Агростарт», «Агророст» и «Агропремиум». Заявку на открытие счета можно подать дистанционно на сайте банка. Полные условия тарифов РКО размещены на сайте РСХБ в разделе «Услуги для малого бизнеса и ИП».

* Комиссия за внесение наличных средств на сумму свыше 100 000 рублей составит 0,15% - по корпоративной карте и 0,4% от суммы внесения в кассах банка, мин. сумма 250 руб. Абонентская плата тарифа «Расчетный Эконом» составляет 1000 руб./мес.

АО «Россельхозбанк»