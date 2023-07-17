Курс евро превысил 102 рубля

В понедельник, 17 июля курс доллара продолжил рост и достиг 91 рубля.

А курс евро поднялся до рекордного за 15 месяцев значения - 102 рубля.

Юань понизил свое значение, в сравнении с прошлой неделей приблизительно 12,5 рублей.

Такие результаты видны на фоне снижения нефтяных котировок и происшествии на Крымском мосту.

Также Центральный Банк заявил, что падение рубля в июне превысило прогнозы аналитиков. Это в первую очередь связанно с снижением экспорта нефти.

Ранее курс доллара опасно растет - что об этом говорят эксперты.