McDonald’s выбирает из пяти вариантов нового названия сети в России

Рассматривается пять вариантов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», а название последнего бренда неизвестно.
Скорее всего, будет выбрано название, схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети, полагает источник.
Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов, чтобы избежать «патентного троллинга», когда ведется целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.
Напомним, американская компания McDonald’s продаст свой бизнес в России своему прежнему лицензиату Александру Говору. Российский предприниматель через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.