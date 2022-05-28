McDonald’s выбирает из пяти вариантов нового названия сети в России

Компания McDonald’s подала заявки на регистрацию нового названия в России. Выбор сузился до пяти вариантов, пишет агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на источник.

Рассматривается пять вариантов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», а название последнего бренда неизвестно.

Скорее всего, будет выбрано название, схожее по созвучию с известным рекламным слоганом сети, полагает источник.

Отмечается, что компания специально выбрала пять вариантов, чтобы избежать «патентного троллинга», когда ведется целенаправленная деятельность по получению патентных прав и последующее предъявление претензий фирме.

Напомним, американская компания McDonald’s продаст свой бизнес в России своему прежнему лицензиату Александру Говору. Российский предприниматель через компанию «ГиД» руководил 25 заведениями McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.