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Экономика

Мэр Томска снизил доход до 107 млн рублей в очень сложном во всех смыслах 2020 году

Обвиняемый в коррупции мэр Томска Иван Кляйн в 2020 году заработал 107 млн рублей — почти в три раза меньше, чем в 2019-м, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Иван Кляйн, мэр Томска.
Иван Кляйн, мэр Томска.
кадр из видео. "Российские Студенческие Отряды".

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство (управление «Томским пивом»).

«По итогам 2020 года задекларировал доход в 107,35 млн рублей. В 2019 году доход Кляйна составил 291,19 млн рублей. Таким образом, в отчетном периоде доход снизился в 2,7 раза — на 183,83 млн рублей», — отмечает агентство со ссылкой на декларацию.

Супруга мэра Галина Кляйн — гендиректор «Томского пива» — в 2020 году заработала 77,72 млн рублей. Ее доход относительно 2019 года снизился в 1,7 раза.

Семья Кляйна избавилась от 1/3 доли в квартире площадью 96,8 кв. м, приобретя другую квартиру (138 кв. м). Владеет четырьмя земельными участками (2,94 тыс. кв. м), квартирой (189 кв. м), двумя гаражными боксами и нежилым помещением (16,8 кв. м).

Кстати, предприятие «Томское пиво», принадлежащее семье мэра, в 2020 году получило 2,2 млрд рублей чистой прибыли.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года во время совещания. Адвокаты сообщали о его крайне плохом состоянии здоровья — в конце февраля Кляйна прооперировали и перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Свою вину Кляйн не признал и заявил о невиновности.

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