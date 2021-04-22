Мэр Томска снизил доход до 107 млн рублей в очень сложном во всех смыслах 2020 году

Напомним, в отношении Кляйна возбудили три уголовных дела — два по обвинению в превышении полномочий и одно за незаконное предпринимательство (управление «Томским пивом»).
«По итогам 2020 года задекларировал доход в 107,35 млн рублей. В 2019 году доход Кляйна составил 291,19 млн рублей. Таким образом, в отчетном периоде доход снизился в 2,7 раза — на 183,83 млн рублей», — отмечает агентство со ссылкой на декларацию.
Супруга мэра Галина Кляйн — гендиректор «Томского пива» — в 2020 году заработала 77,72 млн рублей. Ее доход относительно 2019 года снизился в 1,7 раза.
Семья Кляйна избавилась от 1/3 доли в квартире площадью 96,8 кв. м, приобретя другую квартиру (138 кв. м). Владеет четырьмя земельными участками (2,94 тыс. кв. м), квартирой (189 кв. м), двумя гаражными боксами и нежилым помещением (16,8 кв. м).
Кстати, предприятие «Томское пиво», принадлежащее семье мэра, в 2020 году получило 2,2 млрд рублей чистой прибыли.
Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года во время совещания. Адвокаты сообщали о его крайне плохом состоянии здоровья — в конце февраля Кляйна прооперировали и перевели из СИЗО под домашний арест.
Ранее суд приступил к рассмотрению уголовного дела. Свою вину Кляйн не признал и заявил о невиновности.