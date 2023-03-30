Предыдущий Форум проходил в г. Белокуриха в 2021 году. В нём приняли участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тольятти, Оренбурга, Новосибирск и, конечно, Алтайского края.
Предстоящий Форум не зря называют самым масштабным — на своей площадке он соберет около 500 участников — руководителей органов власти, риэлторов, директоров агентств недвижимости, девелоперов, представителей банковского сектора и страховых компаний. Ожидаются делегации из 7 сибирских регионов, а также представители зарубежных компаний.
ALTAI Real Estate — 2023 пройдет в самом современном выставочном комплексе, где будут работать тематические зоны, образовательные секции, дискуссионные площадки, будут проводиться деловые игры. Центральным событием Форума станет пленарное заседание «Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра?», на котором будут подведены итоги работы отрасли, прозвучит аналитика, а также прогноз развития ситуации на рынке недвижимости.
Следить за обновлениями можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/altai_realestate.
Купить билет на сайте Форума: https://алтайфорум22.рф/.