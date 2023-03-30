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Экономика

На горнолыжном курорте «Манжерок» (Республика Алтай) 18−21 мая 2023 года состоится VI Форум ALTAI Real Estate — 2023. Значимое и масштабное отраслевое событие в мире недвижимости

ALTAI Real Estate впервые был организован в 2013 году. Каждый раз мероприятие собирает большое количество участников не только из ближайших регионов, но и из центральной части России. Уникальность мероприятия заключается в том, что на огромной площадке происходит обмен опытом и знаниями между профессионалами, достигшими значительных экономических успехов.

18-21 мая 2023 года состоится VI Форум ALTAI Real Estate – 2023.
18-21 мая 2023 года состоится VI Форум ALTAI Real Estate – 2023.
Фото предоставлено Союзом риэлторов Барнаула и Алтая.

Предыдущий Форум проходил в г. Белокуриха в 2021 году. В нём приняли участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тольятти, Оренбурга, Новосибирск и, конечно, Алтайского края.

Предстоящий Форум не зря называют самым масштабным — на своей площадке он соберет около 500 участников — руководителей органов власти, риэлторов, директоров агентств недвижимости, девелоперов, представителей банковского сектора и страховых компаний. Ожидаются делегации из 7 сибирских регионов, а также представители зарубежных компаний.

ALTAI Real Estate — 2023 пройдет в самом современном выставочном комплексе, где будут работать тематические зоны, образовательные секции, дискуссионные площадки, будут проводиться деловые игры. Центральным событием Форума станет пленарное заседание «Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра?», на котором будут подведены итоги работы отрасли, прозвучит аналитика, а также прогноз развития ситуации на рынке недвижимости.

Следить за обновлениями можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/altai_realestate.
Купить билет на сайте Форума: https://алтайфорум22.рф/.

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