ALTAI Real Estate впервые был организован в 2013 году. Каждый раз мероприятие собирает большое количество участников не только из ближайших регионов, но и из центральной части России. Уникальность мероприятия заключается в том, что на огромной площадке происходит обмен опытом и знаниями между профессионалами, достигшими значительных экономических успехов.