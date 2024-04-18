Напоминаем об изменении даты «Дня сибирского поля-2024» — и вспоминаем, как весело он проходил в прошлые годы

Когда пройдет День поля
В минсельхозе Алтайского края сообщают, что период проведения «Дня сибирского поля-2024» изменился.
В этом году форум будет проходить 10-12 июля.
Место остается тем же — Сибирский агропарк.
В ведомстве добавили, что регистрация участников уже скоро будет открыта.
2023 год — самое веселое
2023 год собрал больше компаний, чем во все предыдущие разы — приехали 330 участников.
Более 100 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности — сыроделы, молокопереработчики, мясники, хлебопеки, производители круп, макарон и других изделий — поразили гостей уникальными продуктами: например, питьевым медом, леденцами из меда и необычными макаронами из гречихи и чечевицы. А еще — мраморной говядиной в смокере и стейками осетра.
Также на прошлогоднем форуме продолжили традицию 2022-го и провели вторые Фермерские игры. Отнюдь не такие жестокие, как Голодные игры, но не менее активные. Команды аграриев соревновались за приз 150 тыс. рублей в различных состязаниях.
Те, кто не пал в зарядке на выносливость, сражались в рыцарском турнире на мешках и тягали колеса от трактора. А потом преодолевали полосу препятствий и перетягивали канат.
2022 год — самое вкусное
2022 год собрал более 305 компаний и побил по количеству участников рекорд прошлых лет. Особенно запомнились гостям Фермерские игры от «Алмаза» — которые через год повторятся и станут традицией.
После пандемии в этот год «реабилитировалась» пищевая промышленность, продемонстрировав широкий ассортимент продукции — от сушеной свеклы до эко-водки и мраморной говядины. На впервые организованной выставке-ярмарке «Алтайские продукты +100 к здоровью» более 20 производителей и переработчиков представили свои уникальные товары, которые известны не только в регионе, но и за его пределами.
2021 год — самое интересное
Форум 2021-го возобновился после двухлетнего перерыва. Собрались 280 компаний из 26 регионов России.
Гости толпились у выставки животных — помимо завсегдатаев-коров аграрии представили лошадей, тонкорунных овец, очаровательных козочек и пушных зверьков.
А еще предприниматели края откровенно высказались о ситуации в отрасли на конференции «АлтайАгро» — где-то оптимистично, а местами весьма резко.
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